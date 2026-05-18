Galatasaray'da 3 ayrılık birden! Son maçlarına çıktılar
Galatasaray'da sezonun bitmesinin ardından transferde flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda, Kasımpaşa maçı sonrası takımdan kesin olarak ayrılacak 3 futbolcu belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 13:54
SACHA BOEY VE NOA LANG
Sarı kırmızılılar iki futbolcuyla da devam etmek istese de Sacha Boey'in 15, Noa Lang'ın 30 milyon Euro'luk opsiyonları yönetimin elini kolunu bağlamış durumda.
ASPRILLA'NIN VEDASI
Kasımpaşa maçının kadrosunda yer almayan Yaser Asprilla ile ise kesin olarak yollar ayrılacak.
23 milyon Euro'luk opsiyonu kullanılmayacak olan Kolombiyalı kanat oyuncusu, Girona'ya dönecek.
OKAN BURUK'TAN YABANCI KURALI VURGUSU
Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada Sacha Boey ve Noa Lang'tan memnun olduklarını ancak yabancı kuralının işleri zorlaştırdığını bildirmişti.
Buruk, "Tercihler yapmanız lazım. İkisinin de bize faydası oldu. Onlar, düşündüğümüz ve almak istediğimiz oyuncular."
"Yeni yabancı kuralıyla ne yapacağımızı, kadro planlamamızın nasıl olacağını bilmiyoruz. Bu işin içinden çıkmak zor." ifadelerini kullanmıştı.
DİĞER
Günün Spor ManşetleriTüm Manşetler
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.