Güneş: Çok mutluyum

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2026 06:50
VakıfBank kaptanı Zehra Güneş, "Zorlu ve çok uzun bir sezondu. Şampiyon olarak bitirdiğimiz için çok mutluyum" dedi. Milli sporcu yaptığı açıklamada, "F.Bahçe gibi çok iyi bir takıma karşı 5 maçlık seri oynamak rekabetin ve voleybol seyir zevkinin çok üstlerde yaşandığı günlerdi. Günün sonunda sezonu şampiyon kapattığımız için çok mutluyum. Takımımız ve staffla gurur duyuyorum. Kolay bir şey yapmadığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı. CEV Şampiyonlar Ligi Final Four'da şampiyonluk için mücadele edeceklerini belirten Güneş, "Tabii ki de hedeflerimizden birisi. Imoco dünyanın en iyi takımlarından biri. Şimdi bu kupanın keyfini çıkartıp sonra oraya odaklanmaya devam edeceğiz. Taraftar bizim itici gücümüz. Bütün sezon bizi desteklemeye gelen, enerjisini veren, alkışlarını esirgemeyen taraftarlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.