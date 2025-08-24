Boğa’ya set vermedik

Filenin Sultanları, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda E Grubu'ndaki ilk maçında İspanya'yı 3-0 yenerek turnuvaya zaferle başladı. A Milli Voleybol Takımı, ilk seti 25-18 önde bitirdi. Etkili oyununa devam eden Türkiye, ikinci seti 25-20 önde tamamladı. Üçüncü sette de hata yapmayan Sultanlar, 25-23 kazanarak karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı. Milli takımımız, organizasyondaki ikinci maçında, yarın saat 15.30'da Bulgaristan'la kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, TRT 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Milli takımımızda Yaprak Erkek, aldığı 15 sayıyla maçın en skorer ismi olmayı başardı