FİLENİN SULTANLARI OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ 2024 | Paris Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor?

Paris Olimpiyatları için geri sayım başladı. Filenin Sultanları da Türkiye'yi temsil edecek gruplar arasında yer alıyor. Paris Olimpiyat voleybol maçları ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı merak edilirken maç programı ve kadro bilgisi haberimizde...

PARİS OLİMPİYATLARI 2024 TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇLARI NE ZAMAN?

Grup aşamasında üç maç oynayacak olan Filenin Sultanları'nın maç programı şu şekilde:

29 Temmuz 10.00 Türkiye - Hollanda

1 Ağustos 10.00 Türkiye - Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 10.00 Türkiye - İtalya

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımızın 12+1 kişilik kadrosu belli oldu.

Başantrenör Danielle Santarelli yönetiminde sahaya çıkacak olan milli takımımızın kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Pasörler:

Cansu Özbay

Elif Şahin

Smaçörler:

Ebrar Karakurt

Hande Baladın

Meliha Diken

Tuğba İvegin

Derya Cebecioğlu

Orta Oyuncular:

Eda Erdem Dündar (Kaptan)

Zehra Güneş

Aslı Kalaç

Pasör Çaprazı:

Melissa Vargas

Libero:

Gizem Örge

+1 Oyuncu: