Brezilya - Türkiye maç sonucu: 3-1 (Brezilya Türkiye maç özeti izle)

Milletler Ligi'nde mücadele eden Filenin Sultanları, 5. maçında deplasmanda Brezilya ile karşı karşıya geldi.

İlk seti kazanan Millilerimiz, ikinci sette ise 23-25 mağlup olarak durumun 1-1'e gelmesine engel olamadı. Üçüncü sette ise bir kez daha 23-25'lik skorla setlerde 2-1 geriye düşen Filenin Sultanları, son sette de aynı skorla mağlup olunca toplamda 3-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı.

Bu sonuçla Milli Takımımız Milletler Ligi'ndeki 5. maçında 2. mağlubiyetini aldı.

Mücadelede Ebrar Karakurt 21 sayıyla maçın en çok sayı alan oyuncusu olurken Brezilya forması giyen Vakıfbank oyuncusu Gabi Guimaraes ise 20 sayı kaydetti.