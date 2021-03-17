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Son dakika spor haberi: 'de gözler maçına çevrildi!

Son dakika spor haberleri... takımlarından , kupada çeyrek finalde karşılaşacağı maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2021 Çarşamba 14:15
Son dakika spor haberi: Tokat Belediye Plevne'de gözler Halkbank maçına çevrildi!

takımlarından 'de antrenör , "Mevcut oyuncularla güçlü rakibimize karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" dedi.

Antrenör İlker Altan 2020-2021 Efeler Ligi'nin tamamlandığını söyledi.

'da 'de maçları oynadıklarını belirten Altan, "Maçlarda iyi sonuçlar alarak bir üst tura yükseldik. Kupada çeyrek finalde mücadele etmeye hak kazandık. Kupada ile eşleştik. Oyuncularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Takım olarak moralliyiz." ifadelerini kullandı.

Kupa maçının hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Altan, şöyle devam etti:

Kupada çeyrek final maçında pazartesi günü 'da Halkbank ile karşılaşacağız. Maça iyi hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacak. Mevcut oyuncularla güçlü rakibimize karşı elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Takımımızdan ve bu karşılaşmada bizimle olmayacak. Her iki isim de ve 'ndeki yeni kulüplerine transfer oldular.



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