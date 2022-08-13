Eskişehirspor gelecek sezon gençlerle oynayacak

Kulüp olarak güzel bir ortam yakaladıklarını ifade eden Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer, "Yıl içerisinde herkesin hedeflediği bir nokta var, fakat önceliğimiz bu grubu bir arada oynatıp yaptıkları işten keyif almalarını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Yaklaşık bir ay önce göreve başlayan Eskişehirspor Teknik Direktörü Cüneyt Biçer; futbolcular, teknik ekip ve diğer kulüp çalışanlarının güzel bir ortam yakaladıklarını ifade etti. 20 Temmuz tarihinden itibaren periyodik olarak gelişme sarf ettiklerini belirten Biçer, ekibin genç olmasına rağmen bir o kadar deneyimli olduğunu dile getirdi. Camianın son 2-3 yıldır sıkıntılı bir durumda olduğunu aktaran Biçer, sporcular adına keyifli bir takım ortaya çıkarmaya çalıştıklarını aktardı. Yıl içerisinde Eskişehirspor için herkesin hedeflediği bir nokta olduğunu ileten Biçer, "Önceliğimiz bu grubu bir arada oynayabilmek ve yaptıkları işten keyif almalarını sağlamak" dedi.

"Zor bir lig fakat bunu kolaylaştırmak bizim elimizde"

Eskişehirspor taraftarının hem tribün olarak hem de ülkenin önce gelen kulüplerinden biri olduğundan bahseden antrenör Cüneyt Biçer, "Ümit ediyorum ki sırtımıza o gücü alıp yolumuza devam edeceğiz. TFF 3. Lig, genel olarak mücadelesi çok yüksek bir lig olarak görülüyor. Deplasman şartları zordur. Fakat iç sahamızda oynayacağımız maçlar itibarı ile üçüncü ligde birçok takımın göremeyeceği bir stadyuma ve ambiyansa sahibiz. Bu şartlara ayak uydurarak hareket etmeliyiz. Zor bir lig fakat bunu kolaylaştırmak bizim elimizde" şeklinde konuştu.

"Yeni bir heyecan getirecektir"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından denenecek yeni play-off sistemi hakkında düşünlerini ifade eden Teknik Direktör Biçer, konu ile alakalı olarak sözlerine şöyle devam etti:

"Sistemin ligi heyecanlandıracak bölümleri var gibi görünüyor. Ancak ufak tefek aksaklıklar da çıkabilir diye düşünüyorum. Mesela, bir takım final maçına ikinci olan takım direk katıldığında diğer gelen takımlar; cezalı olan oyuncusunu oynatabilecek mi oynatamayacak mı vb. onlara bakmak lazım. Bu konuda bir iki değişiklik yapılabilir. Belki de olmayacaktır bilmiyorum fakat hepimize yeni bir heyecan getirecektir."