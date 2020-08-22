Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas! - Son dakika U21 Milli Futbol Takımı haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Takım'ın yeni !

Ümit Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Tolunay Kafkas!

Türkiye Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Takım'da yeni görevlendirmeler yapıldı. 'den yapılan açıklamaya göre; TFF Futbol Gelişim Direktörlüğü görevine getirilirken, da Ümit Milli Takım ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu oldu.

Türkiye Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü ve Ümit () 'nda yeni görevlendirmelerde bulunuldu.

Buna göre; Futbol Gelişim Direktörü, Ümit (U21) Milli Takımı ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu, TFF Futbol Gelişim Direktör Yardımcısı, da A ve Ümit (U21) Milli Takımları Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü oldu.

  1. 22.08.2020
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