Haksız rekabet! Trabzonspor o kulüpleri TFF'ye şikayet etti - Son dakika Trabzonspor haberleri - Fotomaç
22 Ağustos 2020, Cumartesi
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Haksız rekabet! Trabzonspor o kulüpleri 'ye şikayet etti

Haksız rekabet! Trabzonspor o kulüpleri TFF'ye şikayet etti

Bordo-mavililer, ’nın ’ı Kanarya’ya, ’ü Cimbom’a bedelsiz göndermesinin ‘sahtecilik ve yanıltmaya’ girdiğini söyledi.

Lisans kurulunun harcama limitlerini açıklamasının ardından 'nın bu rakama itiraz ederek forveti 'ye, kalecisi 'ü de 'a bedelsiz olarak yollaması ekibinin tepkisini çekmişti. Bordomavililer konuyla alakalı harekete geçti. Trabzonspor Kulübü , Kasımpaşa'nın 'haksız rekabet' ortamı oluşturduğunu belirterek 'ye resmi başvuruda bulundu. Bu iki transfere lisans verilmemesi gerektiğini belirtti.

Divan Kurulu, TFF'ye 3 sayfalık başvuru yaptı. Transferlerin usulsüz olduğunu kaydederek itiraz etti. İçeriğinde "Fenerbahçe harcama limitleri konusunda 'na başvurmuş ve bu kurulunuz tarafından reddedilmiştir. İlan edilen harcama limitlerine açıklamaları ile itiraz eden ancak resmi başvuru yapmayan kulüplerden ikisi de Galatasaray ve Kasımpaşa'dır" ifadeleri yer aldı. "Bu durum Federasyonun 48. maddesinde yer alan 'sahtecilik ve yanıltmaya girer. Bu sebeple gereğinin takdiri için suç duyurusunda bulunuyoruz" denildi.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIYORLAR
Kasımpaşa kendi harcama limiti aleyhine, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın lehine bazı oyuncularını bedelsiz olarak bu iki kulübe vermiştir. Kasımpaşa, şikayet ettiği harcama limitinin azlığı, bedelli satış yapılarak artırılması mümkünken bu hamlesi Kasımpaşa'nın menfaatinden uzaktır. Dernek Tüzüğü ve şirket ana sözleşmesine aykırı olarak TFF'nin 59. maddesinde yer alan 'görevi kötüye kullanma' suçu oluşmuştur"

BU MAÇLAR ŞAİBELİDİR
Trabzonspor Kulübü Divan Kurulu, Kasımpaşa'nın sözleşmeli oyuncuları Mame Thiam'ı Fenerbahçe'ye, Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a bedelsiz vermesinin ligi sıkıntıya sokacağını belirtti. Divan Kurulu'nun açıklamasında "Kasımpaşa'nın isimlerini açıkladığı ve lehine tasarrufta bulunduğu kulüplerle oynayacağı maçlar şaibe altına girmiştir. Bedelsiz satışların, hukuki değerlendirmesi Disiplin talimatının 55. maddesi gereği istenip incelenmelidir" ifadelerine yer verildi.

DOSYADA BAŞKA NELER YAZIYOR?
Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 'ben değil biz ruhu' ile hareket edecekleri için bu karşılaşmaları sıkıntılı hale getirecektir.
Thiam ve Fatih Öztürk transferleri Lisans ve Tahkim Kurulu'nun aldıkları kararları işlevsiz hale getirmiştir.
Disiplin Talimatnamesi'nin 4/1. maddesine göre ceza almalıdırdır.
talimatının amacı dışındaki bedelsiz transferlerin tarafları olan Kasımpaşa, Fenerbahçe ve Galatasaray Spor Kulüpleri ile yöneticileri ceza almaları için 'na sevk edilmedilir.

KASIMPAŞA NE DEMİŞTİ?
"Bonservisi kulübümüzde olan birinci kalecimiz Fatih Öztürk'ün Galatasaray'ın ihtiyacı ve talebi doğrultusunda, dayanışmamızı ortaya koymak maksadıyla bedelsiz olarak transferini gerçekleştirdik. Rekabet ve adil lig olması adına eşit koşulların sağlanması, limit problemi sebebiyle karşılaşılan sorunların ortadan kalkmasına yardımcı olunabilmesi için Fenerbahçe'nin istediği forvetimiz Mame Thiam'ı herhangi bir rakam konuşmadan kendilerine bedelsiz olarak verdik"

ÖZEL HABER/Yunus Emre

  1. 22.8.2020
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