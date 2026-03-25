Petkim nefes aldı

Türkiye Basketbol Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son haftalarda kötü sonuçlar alan Aliağa Petkim, en yakın rakibi Bursaspor'u 91-82 yenerek rahat bir nefes aldı. Son 10 maçta 9 yenilgi alan Petkim, en kritik mücadeleyi kazanarak 7 galibiyete ulaşırken ikili averaj üstünlüğünü de Bursa'dan aldı.