Salah’ı gülümseten teklif

Fırtına'nın dünyaca ünlü transferi Muhammed Salah, kulübün tanıtım filmi çekimleri için Araklı ilçesini ziyaret etti. Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, sohbet sırasında Salah'a, "Küresel ısınma dünyayı tehdit ediyor. Yaz aylarında Mısır'da yaşamak zorlaşacak. İlçemiz o yıllarda yaşanabilir olacak ve küresel ısınmadan en az etkilenecek yer olacak. Dolayısıyla size burada güzel bir arazi verelim" teklifinde bulundu. 34 yaşındaki dünya yıldızının teklife gülümsediği anlar, sanal medyada ilgi gördü.

SÜRMENE'DE BIÇAK SETİ VE KAMA HEDİYE EDİLDİ

Salah, Araklı ziyaretinin ardından Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu'nu da ziyaret etti. Ziyarette Mısırlı yıldıza ilçenin dünyaca ünlü coğrafi işaret tescilli el yapımı bıçak kültürünü yansıtan bıçak seti ile üzerinde 'Muhammed Salah' yazılı el yapımı kama hediye edildi. Salah'a ayrıca yöresel mısır ekmeği de verildi.