Mitongo için teklif

Yeni transfer Rene Mitongo için çok önemli bir karar aşamasına gelindi. Bordo-mavililer, geleceğe yatırım olarak kadrosuna kattığı genç forvet oyuncusunu düzenli forma giyebileceği bir kulübe kiralamak istediği ifade edildi. Ayrıca Mitongo için Türkiye'den iki kulübün ilgisinin bulunduğu öğrenildi. Kocaeli ve G.Birliği'nin genç oyuncunun kiralanması konusunda Trabzon'un kapısını çaldığı belirtilirken, bordo-mavili yönetim teknik heyetin vereceği karar doğrultusunda hareket edecek.

PİŞSİN VE GERİ DÖNSÜN PLANI

Trabzonspor'un son dönemde genç oyunculara yönelik transfer politikasının önemli parçalarından birini de bu model oluşturuyor. Bordo-mavililer potansiyel gördüğü futbolcuları genç yaşta kadroya katarken hemen A takım seviyesinde düzenli süre alamayacak isimleri kiralama yoluyla geliştirmeyi amaçladığı ifade edildi. Bu doğrultuda Mitongo dosyasına da aynı şekilde yaklaşılıyor. Belçika'dan kadroya dahil edilen genç santrforun bir sezon düzenli forma giydikten sonra Trabzonspor'a daha hazır şekilde dönmesi isteniyor.

YABANCI KONTENJANI ETKİLEYECEK

Mitongo'nun kiralık olarak gönderilmesi yalnızca oyuncunun gelişimi açısından önem taşımıyor. Bu hamle aynı zamanda Trabzonspor'un yabancı oyuncu kontenjanında da hareket alanı oluşturacağı da aşikar.

SON KARAR TEKKE'NİN

Trabzonspor yönetiminin oyuncuya gelen ilgiyi değerlendirmeye hazır olduğu ancak son kararın Fatih Tekke'nin raporunun ardından verileceği öğrenildi. Tekke'nin Mitongo'nun mevcut kadro içerisindeki forma şansını, gelişim seviyesini ve yapılacak yeni santrfor transferini birlikte değerlendirmesi bekleniyor.