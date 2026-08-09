Külliyen yalan

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, HT Spor'a konuştu ve Muhammed Salah transferinin detaylarını anlattı. Özellikle Salah'ın maaşına haciz konulduğu iddiası hakkında açıklama yapan Doğan, "Tabii bu komik. Bu haberleri yapanlar hakkında şikayetçi olduk. O konu ayrı yürüyor. Teknik olarak da böyle bir şey mümkün değil. İnsanlar bunu neden yapıyor. Bu tip haberlerle Türk futbolunun bir yere gelmesi mümkün değil. Nereden kimin aklına geliyor. Neden böyle bir haber yapar insan, önemli kanallar bunu neden ciddiye alır yayınlar? Diyelim Trabzonspor'un borcu var. Salah ile konunun ne alakası var. Yalan bunlar. İnsanlar, Salah'ın Trabzon'a gelmesinden rahatsızlar. Bu rahatsızlıktan dolayı böyle bir yalan uyduruyorlar" ifadelerini kullandı.

550 MİLYON TL'LİK GELİR

Kulübün en büyük güvencesinin Trabzonspor camiası olduğunu vurgulayan Doğan, taraftarlara kombine ve loca çağrısında bulundu: "Benim güvendiğim tek yer kendi camiam. Zaten o gerekli güvenin karşılığını Trabzonspor taraftarları veriyor. 3 günde 550 milyon TL'lik kombine satmışız. Bizi mahcup etmeyen taraftarımıza teşekkür ediyorum. Salah'ın yıllık maliyetinin yarısından fazlası çıktı. Tüm camiamızdan ricam, bütün kombineleri bitirmemizdir. Kombine satışlarında 25 bin seviyesini görürsek zaten Salah'ın yıllık maliyeti çıkmış oluyor. Taraftarlarımızdan ricam, imkanı olanlar kombine, imkanı olanlar loca alsın. Telefonlarım susmuyor. Bu ilginin artarak devam etmesi için çağrı yapıyoruz"