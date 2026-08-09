Herkes acı çekti

Mısır'da Nagrig köyünde büyüyen Muhammed Salah, futbol tutkusunun peşinden gitmeye karar verdi. Öyle yetenekli bir futbolcuydu ki ailesi de artık kayıtsız kalamıyordu. Babası Ghaly Salah, oğlunun yetenekleri karşısın da destek olmaya karar verdi. Salah, 14 yaşında Mısır'daki Al Mokawloon Al Arab kulübüne gitti. Ancak kulüp Kahire'deydi. Salah'ın ailesinin maddi durumu da Kahire'ye gitmeye elverişli değildi. Her gün otobüsle gidip gelmesi 4.5-5 saat sürüyordu. Üstüne yedek kulübesinden çıkamıyordu.

ODAKLANMAYA DEVAM ET

Salah, Sports Illustrated'e verdiği röportajda, bugünlere gelmesini sağlayan bir anısını anlatıyordu. 2 ay boyuncu yedek kulübesinden çıkamayan ünlü yıldız şunları anlatıyor: "Babama, 'Her gün gidip yedek kulübesinde oturmayı' dedim. Ağlıyorum. Babam, 'Bak, uzun zaman sonra büyük bir isim olan herkes önce çok acı çekti. Kolay olmayacak. Sadece odaklanmaya devam et, çok çalış ve eminim tekrar oynayacaksın, harika olacaksın' dedi. Kısa süre sonra oynamaya başladım ve her şey yolunda gitmeye başladı. 2010'da A takımda çıktım."

HEM OKUL HEM İDMAN

Muhammed Salah, 14 yaşında Al Mokawloon Al Arab'a gitti ama bir de devam ettirmesi gereken bir okulu vardı. Salah, uzun otobüs yolculuğu nedeniyle okula gidemiyordu. Hatta verilen ödevleri de yapamıyordu. Bunun üzerine okul yönetimi Salah'a farklı bir alternatif sundu. İdman olmadığı zamanlarda ve idman günlerinde iki farklı program hazırlandı.

SADECE İKİ SAAT DERS

Futboldaki ilk yıllarında Muhammed Salah okulunda yaşadığı sıkıntıları BBC'ye şu sözlerle anlatmıştı: "4.5 saat gidiyordum antrenmana yetişmek için. Sonra 4.5 saat dönüş yolu. Antrenmanlara katılabilmek için ilk başta okulu bırakmak zorunda kaldım. Ardından okulum 'Salah, 2 saat gel, ardından antrenmana gidersin' dedi. Ben de sabah 2 saat okula gidip, sonra idmanlara koşuyordum."

125 RİYAL MAAŞ

Köyünün bölgesindeki yerel takımlar İttihad Basyoun ve Othmason Tanta'da forma giyip yeteneklerini gösterdikten sonra Al Mokawloon Al Arab tarafından keşfedilen Muhammed Salah, sadece 125 Mısır riyali maaş alıyordu. 4.5 saat süren otobüs yolculukları da hesaba kattığında çok sıkıntı çekiyordu. Bazen 4-5 otobüs değiştirmek zorunda kalıyordu. Bazen de antrenörleri arabalarıyla belli yere kadar bırakıyordu.

HAYATIM HEP FUTBOLDU

BBC ile yaptığı söyleşide futbola olan tutkusundan özellikle bahseden Muhammed Salah, çocukluk yıllarında futboldan başka bir şey düşünmediğini dile getirdi. Yıldız futbolcu, "Eğer futbolcu olmasaydım ne olurdum hiç bilmiyorum. 14 yaşında başladım ve o zamandan beri aklımda sadece futbolcu olmak vardı. Başka ne olabilirdim gerçekten bilmiyorum. Hayatımdaki her şeyi bana futbol verdi" ifadelerini kullandı.

BİR TRAJEDİ SONUCU

Aslına bakılırsa Muhammed Salah'ın talihi, Mısır'ın en büyük trajedilerinden biri olarak kayıtlara geçen facia sonrası değişti. 1 Şubat 2012'deki Mısır'da Port Said Faciası'nda 74 kişinin ölümüyle sonuçlanan Al Masry ve Al Ahly taraftarının kavgasının ardından Mısır Futbol Federasyonu ligleri erteledi… Salah da bu sırada Avrupa'dan gelen ilgiye yanıt vererek İsviçre'ye Basel'e gidip 4 yıllık kontrat yaptı.

BÜYÜK HEDEFLERLE İSVİÇRE'YE

Mısır Milli Takımı ve 2012 Londra Olimpiyatları ile beraber Muhammed Salah artık Avrupa'daki scoutların takibindeydi. İsviçre'nin köklü kulübü Basel de Salah'ı keşfetmişti. Başarılı futbolcu, Mısır'da verdiği bir röportajda o günleri şöyle paylaşıyor: "Basel'le denemelere çıkacaktım. Mısır'dan, ülkemden ilk kez ayrılıyordum. Kendi kendime bir söz verdim, farklı bir oyuncu olmam gerektiğine inandım. Büyük bir başarı elde etmek, dikkat çekmek, insanların sevdiği ve takip ettiği bir oyuncu olmak istedim."

NAGRİG'Yİ HİÇ UNUTMADI

Mısır'da Basyoun şehrine bağlı Nagrig köyünde 15 Haziran 1992 tarihinde dünyaya gelen Muhammed Salah, kısıtlı şartlarla büyüdü. Arkadaşlarıyla sokak aralarında futbol oynayan Salah, dünya çapında bir yıldız olduktan sonra köyünü unutmadı. Nagrig'e bir ilkokul, bir ortaokul, bir stadyum ve bir sağlık merkezi yaptıran Salah, bir ambulans hediye etti. Her ay da 400 ailenin ihtiyaçlarını karşılıyor.

ÇOK ZOR GÜNLERDİ

Dünya futbolunun ve İngiltere Premier Lig'in tarihe geçen büyük yıldızı Muhammed Salah, zor bir kariyer yolculuğuna sahip… Mısır'daki ilk yıllarında büyük fedakarlıklar yapan Salah, kararlılığını şu sözlerle paylaşıyor: "Günümün tamamı okul, yolculuk, antrenman, geri dönüş, yemek ve uyumak ile geçiyordu. Çok zor günlerdi benim için. Ama çok gençtim ve futbolcu olmak istiyordum. Büyük bir isim olmak istiyordum. Özel birisi olmak istiyordum."

İLK KEZ İNGİLTERE'DE

Muhammed Salah, futbol kariyerinde çok büyük bir öneme sahip olan İngiltere'ye ilk kez 2012'de Londra Olimpiyatları vasıtasıyla gitti. 7 yaşında bir çocukken televizyonda izlediği Old Trafford'da bu kez sahaya çıkmıştı. Mısır'ın Yeni Zelanda ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlamış ve ileride defalarca gol atacağı Manchester United'ın Düşler Tiyatrosu ile resmen tanışmıştı.