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Haberler Trabzonspor Çok büyük olacaksın

Çok büyük olacaksın

Muhammed Salah, UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarıyla tanıştığı futbola aşık olmuştu. maçlarıyla tanıştığı futbola aşık olmuştu. Mısır’da sokaklarda sergilediği hünerleri sonrası en yakın arkadaşı sanki bugünleri görmüştü: "Bir gün çok büyük futbolcu olacaksın."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Çok büyük olacaksın

Trabzonspor, sadece Türk futbol tarihinin değil, Avrupa futbolunun da en büyük transferlerinden birine imza attı. Premier Lig'in gelmiş geçmiş en büyük yıldızlarından biri olan Muhammed Salah, bordo-mavili formayla yeni bir kariyer yolculuğuna başlıyor. Golleriyle tribünleri heyecanlandıran, çalımlarıyla futbola sanat katan, Avrupa'da, Arap dünyasında ve dünyanın her yerindeki Müslümanlar için bir simge ve rol model olan bu büyük yıldızın 27 yıl önce başlayan büyük yolculuğuna FOTOMAÇ farkıyla çıkacağız.

SOKAKLARDA TOP OYNUYORDUM

27 sene önce futbolla tanışan Salah, Şampiyonlar Ligi maçlarıyla meşin yuvarlağa aşık oldu. Avrupa'ya belki çok uzaktaydı ama futbol sayesinde idolleriyle tanışmıştı. BBC'ye verdiği demeçte çocukluk günlerinden bahseden Mısırlı yıldız, şu sözleri kullanıyordu: "Futbola 7 yaşında bir çocukken aşık olmuştum. Şampiyonlar Ligi'ni izliyordum ve sokakta arkadaşlarımla oynarken Brezilyalı Ronaldo, Zidane ve Totti gibi oynamaya çalışıyordum. Brezilyalı Ronaldo gibi goller atıyordum. Bu sihirli oyuncuları çok beğeniyordum."

TEK DÜŞÜNCESİ FUTBOLDU

Muhammed Salah'ın bütün hayatı futbol olmuştu. Okulda, sokak arasında arkadaşlarının yanında ve evde her zaman futbol konuşuyor, maç saatlerine göre hareket ediyordu. Hatta birçok kez okuldaki öğretmenleri ailesine bu durumdan bahsederek futboldan başka bir şey düşünmediği yönünde serzenişlerde bulunuyordu. Muhammed Salah'ın mükemmel bir yeteneği vardı. Mısırlı yıldız o günleri anımsarken şöyle anlatıyor: "Sokakta futbol oynarken hala en yakın arkadaşım olan bir arkadaşım 'Bir gün çok büyük bir futbolcu olacaksın' demişti."

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