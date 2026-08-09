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Haberler Trabzonspor Alkışlar Salah'a

Alkışlar Salah'a

Trabzonspor’un kadrosuna katarak dünya çapında ses getirdiği Muhammed Salah’ın, Göztepe mücadelesinin kafilesine dahil edilmemesi sporseverler arasında merak konusu olmuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2026 06:50
Alkışlar Salah'a

Trabzonspor'un kadrosuna katarak dünya çapında ses getirdiği Muhammed Salah'ın, Göztepe mücadelesinin kafilesine dahil edilmemesi sporseverler arasında merak konusu olmuştu. 34 yaşındaki süper yıldızın, teknik direktör Fatih Tekke ile görüşerek, "Trabzon'da kalarak çalışmalara devam edeyim ve ilk resmi maça kadar en hazır şeklimle sahada olayım" dediği kaydedildi. Trabzon'da kalan Salah, tesislerde kendisi için hazırlanan özel idman programı dahilinde çalışıyor.

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