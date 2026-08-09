19 yaşında milli takıma

Muhammed Salah, Kahire'ye yerleşmiş ve Al Mokawloon Al Arab kulübüyle beraber hünerlerini sergilemeye başlamıştı. Kısa sürede Mısır'da her yerde Salah ismi yankılanıyordu. 2010'da A takıma çıktı. Çok yetenekliydi ve özel bir isim olacağı çok belliydi. Daha 19 yaşında da Mısır Milli Takımı'ndan davet aldı. O günleri hiç unutamadığını belirten ünlü futbolcu, "Henüz 19 yaşında Mısır Milli Takımı'na seçilmiştim. İnanamıyordum. Benim dışımda herkes 30 yaşındaydı. Genelde bizim jenerasyon 27-28 yaşında çağırılıyordu. Ama ben daha 19 yaşındaydım" ifadelerini kullanıyor. Milli takımın vazgeçilmezi olan Salah, "2012 yılında ilk kez kendimi gösterme şansım oldu. 2012 Olimpiyatları'nda Mısır forması ile oynadım ve ardından Basel'e transfer oldum" ifadelerini kullandı.