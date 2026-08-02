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Haberler Trabzonspor Salah'ı isterim

Salah'ı isterim

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Mısırlı dünya yıldızıyla ilgili A spor'a net konuştu: “Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel ve başarılı bir oyuncu. Salah’ı kim istemez. Şimdilik bir anlaşma yok. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum.”

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 06:50
Salah'ı isterim

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bütün Türkiye'nin gündemindeki Mohamed Salah transferiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. A Spor'a yaptığı açıklamada Salah gibi bir oyuncuyu herkesin isteyeceğini belirten Doğan, "Salah dünyanın bildiği, çok profesyonel, çok başarılı, Premier Lig'in en kariyerli oyuncularından biri. Salah'ı kim istemez. Şimdilik bizimle bir anlaşması yok. Trabzonspor'un çıkarlarını korumak durumundayım. Aral'a 25-30 isteniyordu. Biz çıkıp Aral'ı çok istiyoruz, olmazsa olmaz diyecek halimiz yok. Bu bir pazarlamadır.

DURUŞ SERGİLİYORUM

Bizim her kelimeye dikkat etmemiz gerekiyor. O dönem Trabzonspor çıkarları öyle konuşmamızı gerektiriyordu, öyle konuştuk. Taraftar tabii ki Salah gibi bir oyuncuyu görmek istiyor, ben de istiyorum. Çok profesyonel, kariyer olarak zirve yapmış bir oyuncu. Şu an itibarıyla anlaşma yok. Belli oyuncuları getirmek için belli duruşu, belli davranış şeklini yapmak gerekiyor. Başkan olarak yapmaya çalıştığım şey bu. İnsanların odak noktasını biliyorum, planlanan bir seyahat yok. Gelişme olduğu anda camiamızı, taraftarlarımızı bilgilendireceğiz" ifadelerini kullandı.

CAMİAYI BİRLEŞTİRECEĞİZ

Başkan Ertuğrul Doğan, "Camiayı birleştirmek için Fatih hocamızla birlikte elimizden geleni yapacağız. Şampiyonluğumuzun 50. yılı, kuruluşumuzun 59. yılı. İnşallah önemli açıklamalar da yapacağız, transfer değil, ticari konularla alakalı. Çok önemli gençlerimiz var. Sene içerisinde herkes görecek. Biz içeride görüyoruz durumu. Takım içerisinde kolej havası var. Bu sadece genç oyuncularla yürüyebileceğin yol değil" dedi.

2-3 TAKVİYE OLABİLİR

Taraftarların beklediği takviyeleri de yapacaklarını belirten Başkan Ertuğrul Doğan sözlerini şöyle noktaladı: "Türkiye, Avrupa ve kupada çok uzun yolumuz var. Yetenekli gençlerle tecrübeli isimlerin birleşeceği bir ekip istiyoruz. Fatih Hoca ile günde 3-4 defa konuşuyoruz. Bir yol haritası var, eksiksiz gidiyoruz. 2-3 takviye olabilir. Hocamız ne diyorsa, Trabzonspor taraftarını mutlu edecek şekilde yerine getirmek istiyoruz. Ne kadar gerekiyorsa o kadar takviye yapacağız."

İYİ BİR KADRO KURACAĞIZ

Geride kalan sezonu yapılanmanın ilk yılı olarak nitelendiren Ertuğrul Doğan, "İlk yılda kupa aldık. Başarı her zaman şampiyonluktur ama hocamızın, oyuncularımızın çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Tüm Avrupa'nın dikkatini çeken satışlar yaptık. Yeni sezon öncesinde biz tüm eksiklerimizi giderip zirve yarışının içinde olacak kadro kurmak istiyoruz" diye konuştu.

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