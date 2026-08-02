Trabzonspor, dünyanın en önemli futbolcularından biri olan Mohamed Salah'ı renklerine bağlıyor. Fırtına, Liverpool'daki muhteşem kariyerini noktalayıp, boşa çıktıktan sonra Beşiktaş ile görüşen ama mali konularda anlaşamayan 34 yaşındaki dünyaca ünlü sağ kanadın temsilcisi Ramy Abbas ile masaya oturdu.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GETİRİLECEK

Fırtına, 17 milyon euro maaş + bonuslar içeren 2 yıllık resmi teklif sundu. Abbas teklifi Mohamed Salah'a iletti ve kısa bir görüşme sonrası prensipte anlaşma sağlandı. Bu anlaşmada forma satışından pay yok ancak Adidas ile görüşme yapılacak. 1.75 boyundaki süper yıldızın önümüzdeki hafta içinde Trabzon'a getirilmesi planlıyor.

ULUSAL İLHAM KAYNAĞI

Mısır'da Salah, ulusal bir ilham kaynağı olarak görülüyor ve birçok hayranı tarafından "Her Mısırlı çocuk için umut" olarak tanımlıyor. Bu sorumluluğu ciddiye alıyor. Yıldız futbolcu, BBC Spor'a açıklamasında "Tüm Mısırlıların kendilerini geliştirmek için benim yolumu izlemelerini istiyorum" dedi. Sözünün de arkasında durdu ve Nagrig'deki Muhammed Salah Yardım Vakfı aracılığıyla yetimlere, boşanmış ve dul kadınlara, yoksullara ve hastalara yardım ediyor

MÜSLÜMANLAR İÇİN BİR SİMGE

Salah, Liverpool şehrinin çok ötesinde, İngiltere'de, Avrupa'da, Afrika'nın her yerinde, Arap dünyasında ve her yerdeki Müslümanlar için bir simge ve rol modeli haline getiren birçok unsurdan sadece biri. Mısırlı yıldızın yolculuğunda, olağanüstü bir bağlılık, azim ve tutku var.

SONSUZA DEK MISIR KRALI

Oyun tarzı büyük ölçüde fiziksel yoğunluğa dayandığı için, Salah'ın elit performans seviyesini koruması zor olabilir. Ancak Mersey'den Nil'e kadar dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca hayranı için Salah sonsuza dek "Mısırlı kral" olarak kalacak.

TERS KANAT OYUNCUSU

Salah, resmi Opta istatistiklerine göre; 2021'de saatte 36.64 kilometre hıza ulaşarak Premier Lig tarihinin en hızlı oyuncuları arasına girdi. "Ters kanat oyuncusu" olarak bilinen Mısırlı yıldız, sağ kanattan geniş bir alandan hücuma katılıyor, ardından vücut hareketleri ve hızlı sürat değişimleriyle savunmacıları çalımlayarak geçiyor ve daha güçlü olan sol ayağıyla şut çekiyor. Fakat bunlarla yetinmeyen Salah, sağ ayağını da kademeli olarak güçlendirdi.

REKORLARIN EFENDİSİ

Mohamed Salah Liverpool'dan ayrılırken, 2017'de Roma'dan Kırmızılar'a katıldığından beri kırılmadık rekor bırakmadı. Mısırlı oyuncu, Premier Lig tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kendini kanıtladı ve Liverpool'un 2019/20 ve 2024/25 sezonlarındaki iki şampiyonluğunda da kilit roller üstlendi.

PFA YILIN OYUNCUSU ÖDÜLÜ REKORU

Salah'ın 2024/25 sezonundaki sansasyonel performansı, 2017/18 ve 2021/22 sezonlarındaki başarılarının ardından, ona rekor kıran üçüncü kez PFA Yılın Oyuncusu ödülünü kazandırdı.

SEZONUN OYUNCUSU, ALTIN AYAKKABI VE ALTIN OYUN KURUCU

Salah, Premier Lig'de Sezonun Oyuncusu, Altın Oyun Kurucu ve Altın Ayakkabı ödüllerinin her birini kazanan ilk ve tek oyuncu oldu; hatta 2024/25 sezonunda bu üç ödülü de kazanmayı başardı.

SALAH'IN PREMİER LİG REKORLARI

PREMİER LİG'DE EN ÇOK GOL ATAN DÖRDÜNCÜ OYUNCU

Salah'tan (193) daha fazla Premier Lig golü atan sadece üç oyuncu var: Alan Shearer (260), Harry Kane (213) ve Wayne Rooney (208).

LİVERPOOL'UN PREMİER LİG'DEKİ EN ÇOK GOL ATAN OYUNCUSU

Salah'ın Premier Lig'deki 193 golünden 191'i Liverpool formasıyla kaydedildi. Mart 2023'te Anfield'da Manchester United'a karşı alınan 7-0'lık galibiyette iki gol atarak Robbie Fowler'ın rekorunu (128) geride bırakıp, unutulmaz bir şekilde Liverpool'un tüm zamanların en golcü Premier Lig oyuncusu oldu. Salah, Fowler, Steven Gerrard (120) ve Michael Owen (118) ile birlikte, bu turnuvada 100 veya daha fazla gol atan sadece dört Liverpool oyuncusundan biri.

PREMİER LİG'DE GOL KATKILARI SIRALAMASINDA ÜÇÜNCÜ

Premier Lig'de gol ve asist toplamı bakımından Salah'tan daha fazla katkı sağlayan sadece Shearer (324) ve Rooney (311) var. Salah'ın toplamda 287 gol katkısı bulunuyor; bunların 284'ü Liverpool, 3'ü ise Chelsea formasıyla.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 50 GOL ATAN İLK AFRİKALI

Mısırlı oyuncu, Liverpool'un Galatasaray'ı 4-0 yendiği maçta, Şampiyonlar Ligi'ndeki 97. maçında 50 gole ulaşarak bu kilometre taşına ulaşan ilk Afrikalı oyuncu oldu.

PREMİER LİG TARİHİNDE EN ÇOK GOL VE ASİST YAPAN AFRİKALI OYUNCU

SALAH, bu turnuva tarihinde hem en çok gol atan Afrikalı oyuncu hem de İngiliz olmayan en çok gol atan oyuncu unvanına sahip. Eski Liverpool takım arkadaşı Sadio Mane, 111 golle en çok gol atan ikinci Afrikalı oyuncu olurken, Didier Drogba 104 golle onu takip ediyor. Ayrıca 94 asistle Afrika'dan en çok asist yapan oyuncu konumunda. Drogba ise 55 asistle ikinci sırada yer alıyor.

LİVERPOOL ADINA PREMİER LİG'DE EN ÇOK ASİST YAPAN OYUNCU

Liverpool'un Brentford maçında Salah'ın, Curtis Jones'a yaptığı asist, kulüp için toplamda 93 gole katkıda bulunduğu anlamına geliyor; bu sayı eski kaptan Steven Gerrard'ın bir gol fazlasını temsil ediyor. Salah'ın Premier Lig'de toplam 94 asisti bulunuyor; buna 2013/14 sezonunda eski kulübü Chelsea ile yaptığı bir asist de dahil. Bu asist sayısı onu, eski Arsenal forveti Dennis Bergkamp ile birlikte lig tarihinin en çok asist yapan oyuncuları arasında 6. sıraya yerleştiriyor.

BİR PREMİER LİG KULÜBÜ İÇİN EN FAZLA GOL KATKISI

Salah'ın Aralık ayında Brighton & Hove Albion'a karşı 2-0'lık galibiyette Hugo Ekitike'ye yaptığı asist, onu Liverpool formasıyla Premier Lig'de doğrudan gol katkısı yaptığı maç sayısında 277'ye çıkardı. Bu, turnuva tarihindeki herhangi bir oyuncunun elde ettiği en yüksek sayı ve onu Manchester United için 276 asist yapan Rooney'nin önüne geçirdi. 284 gole doğrudan katkısı bulunuyor.

TÜM ZAMANLARIN EN BÜYÜKLERİNDEN

Mohamed Salah, Liverpool'dan ayrılacağını açıkladığında, Jürgen Klopp, Mısırlı oyuncuyu "Tüm zamanların en büyüklerinden biri" diye tanımladı. Salah, Klopp yönetiminde Şampiyonlar Ligi, Premier Lig, bir FA ve iki Lig Kupası, Süper Kupa ve Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

38 MAÇLIK PREMİER LİG SEZONUNDA EN FAZLA GOL KATKISI

Salah, 2024/25 sezonunda 47 gol katkısı (29 gol, 18 asist) kaydetti. Daha önce, 38 maçlık bir sezonda en fazla maç sayısı 44'tü ve bu rekoru Henry (2002/03) ve Erling Haaland (2022/23) paylaşıyordu.

AYNI STADYUMDA PREMİER LİG'DE EN ÇOK GOL KATKISI

Salah, Anfield'da Premier Lig'de 155 gole doğrudan katkıda bulundu (109 gol, 46 asist). Bu, Rooney'den (Old Trafford'da 151) ve Henry'den (Highbury'de 151) daha fazla.

AÇILIŞ GÜNÜNDE ATILAN EN ÇOK GOL

Liverpool'un gelecek sezon açılış maçındaki rakipleri rahat bir nefes alabilir: Salah, Premier Lig tarihinde 1. hafta maçlarında en çok gol atan oyuncu oldu (10).

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE EN HIZLI HAT-TRİCK

Mohamed Salah, Ekim 2022'de Rangers'a karşı 7-1'lik galibiyette 6 dakika 12 saniyelik süreyle Şampiyonlar Ligi tarihinin en hızlı hat-trick'ini kaydetti.

EN ÇOK SOL AYAKLA ATILAN GOLLER

Salah'ın 193 golünün büyük çoğunluğu, toplamda 155'i, güvendiği sol ayağıyla kaydedildi. Sol ayağıyla en çok gol atan oyuncu o olurken, bir diğer Liverpool efsanesi Fowler 109 golle ikinci sırada yer alıyor.

PREMIER LİG'DE EN ÇOK ALTIN AYAKKABI KAZANAN İSİMLERDEN BİRİ

Salah, Thierry Henry ile birlikte dört kez Premier League Altın Ayakkabı ödülünü kazandı. Bu kupaları şu sezonlarda kazandı: 2017/18 (32 gol), 2018/19 (22 gol), 2021/22 (23 gol) ve 2024/25

(29 gol).

İSTANBUL'DA KONSERE GELEBİLİR

Arap müziğinin yaşayan efsanesi Amr Diab'ın ilk Türkiye konseri, sadece magazin camiasını değil spor kulislerini de hareketlendirdi. Sanatçıya hayranlığıyla bilinen Salah'ın, konser için bugün İstanbul'a geleceği öğrenildi.