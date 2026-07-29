Sağ kanatta oyun kurucu bir profil

Bordo-mavililerin sağ kanat transferinde yalnızca çizgide görev yapan hızlı bir futbolcu aramadığı öğrenildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2026 06:50
Bordo-mavililerin sağ kanat transferinde yalnızca çizgide görev yapan hızlı bir futbolcu aramadığı öğrenildi. Fatih Tekke'nin topu yönlendirebilen, merkezle bağlantı kurabilen ve hücum organizasyonlarına oyun kurucu özellikleriyle katkı sağlayabilecek bir sağ kanat istediği belirtildi. Zubkov'un ayrılığının ardından bu bölgeye henüz doğrudan bir takviye yapılmadı.