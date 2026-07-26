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Haberler Trabzonspor Bugün rakip Frankfurt

Bugün rakip Frankfurt

Fırtına bugün Avusturya'daki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Trabzonspor, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak maçı HT Spor naklen yayınlayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2026 06:50
Bugün rakip Frankfurt

Fırtına bugün Avusturya'daki ilk hazırlık maçına çıkıyor. Trabzonspor, Bundesliga'nın güçlü ekiplerinden Eintracht Frankfurt ile karşı karşıya gelecek. Türkiye saati ile 16.30'da başlayacak maçı HT Spor naklen yayınlayacak.

İLK CİDDİ KARŞILAŞMA

Trabzonspor için Frankfurt karşılaşması, Avusturya kampındaki 3 hazırlık maçının ilki olacak. Teknik heyet, mücadelede yeni transferlerin takıma uyumunu ve kamp döneminde üzerinde çalışılan oyun planını görme fırsatı bulacak.

BUGÜN TARAFTAR YOK

Bordo mavililerin bugün Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmaya tesisin tribün kapasitesinin yetersiz olması nedeniyle taraftar alınmayacak. Ancak daha sonra oynanacak iki hazırlık maçı taraftara açık olacak.

HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

Bugün saat 16.30'da Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Trabzonspor, 30 Temmuz'da Al Sadd ile 18.30'da ve 2 Ağustos'ta 17.30'da Udinese ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 8 Ağustos'ta da Göztepe ile bir hazırlık maçı daha yapacak.

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