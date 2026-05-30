Trabzonspor'dan flaş Zinchenko hamlesi! Transferi böyle duyuruldu

Fırtına ile ilgili yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Ukrayna basını, bordo-mavili kulübün, Ukrayna Milli Takımı'nın sol beki Oleksandr Zinchenko ile görüşmelere başladığı öne sürdü. Sport.ua'da yer alan haberde, 29 yaşındaki savunmacının Ajax ile sözleşmesinin bittiği belirtilerek, "Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor, Zinchenko ile görüşüyor" dedi. Tecrübeli futbolcunun bu sezon kulüp düzeyinde 12 maça çıktığı ve gol ya da asist katkısı sağlayamadığı aktarıldı. 14 Şubat'ta dizinden sakatlanan Ukraynalı oyuncu, operasyon nedeniyle 13 maç kaçırdı. 1.75 boyundaki yıldız, sol bekin yanı sıra merkez orta saha ve orta sahanın solunda da oynuyor.