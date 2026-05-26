Trabzonspor Onana için Manchester United ile masada! Kulübe veda etmişti

1 yıllık kiralık sözleşmesi biten Andre Onana, sosyal medya hesabından Trabzonspor camiasına seslendi. 30 yaşındaki eldiven, yaptığı paylaşımda"Görev tamamlandı. Trabzonspor için her şeyin en iyisini diliyorum" ifadelerini kullandı. Bu mesaj sonrası bordo mavili taraftarlar "Onana ayrıldı mı?" sorusunu sorarken, Trabzonspor yetkililerinden konuya ilişkin açıklama geldi. Bordo-mavili kurmaylar, Onana'nın yaptığı bu paylaşımın tamamen hukuki ve profesyonel bir sürecin parçası olduğunu ve transfer defterinin kapanmadığını vurguladı. Manchester United ile 1.90 boyundaki eldiveni yeniden kiralamak adına masada olduklarını belirten yönetim, tüm şartları zorluyor.