Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih Tekke Natura Dünyası Gençlerbirliği maçı planını yaptı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in son haftasında bugün sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Bordo-mavililer, Ziraat Türkiye Kupası'nda finalde Tümosan Konyaspor ile karşılaşacağı maç öncesi bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Fırtına'da karşılaşma öncesi teknik direktör Fatih Tekke planını yaptı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2026 06:50
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in son haftasında bugün sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Karadeniz devi, 33 maçta 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 69 puan toplayarak sezonu 3. bitirmeyi garantiledi. Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek finale yükselen bordo-mavililer, 5 gün içinde ligden düşmeme mücadelesi veren rakibiyle ikinci kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-siyahlılar küme düşmeme mücadelesi veriyor ve onlar için maç hayati önemde.

BÜYÜK ROTASYON

Trabzonspor bugün ligde Natura Dünyası Gençlerbirliği ile oynayacak ama aklı Türkiye Kupası finalinde cuma günü karşılaşacağı Konyaspor sınavında olacak. Teknik direktör Fatih Tekke de finali düşünerek büyük bir rotasyona gidecek. Takımda 4 eksik bulunurken, Muçi cezalı. Onuachu, Onana gibi asların da dinlendirilmesi bekleniyor.

4 SAKAT 1 CEZALI

Bordo-mavili takımda G.Birliği maçı öncesinde Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Muçi de sarı kart cezalısı olduğu için yok.

TRABZON'DAKİ MAÇLAR: 25-4

Karadeniz devi, bugüne kadar Natura Dünyası Gençlerbirliği ile sahasında oynadığı 36 maçın 25'inde galibiyet elde etti. Bordo-mavililer, 7 karşılaşmada sahadan beraberlikle, 4'ünden ise yenilgiyle ayrıldı.

FIRTINA 41-13 ÖNDE

Trabzonspor ile Natura Dünyası Gençlerbirliği, ligde 74. kez karşı karşıya gelecek. 73 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 41-13 üstünlüğü bulunuyor. Taraflar, 19 kez de berabere kaldı. Fırtına, bu periyotta 140 gol attı, kalesinde ise 71 gol gördü.

TRABZONSPOR-NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Ahmet Doğan, Pina, Ozan, Salih, Lovik, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Augusto, Nwakaeme, Umut.

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Zuzek, Goutas, Pereira, Abdurrahim, Metehan, Dele-Bashiru, Oğulcan, Tongya, Traore, Cihan.

