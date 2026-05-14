Oulai, Chelsea’ye gidiyor

Trabzonspor, Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro'ya aldığı ve 5 yıllık imza attırdığı Christ İnao Oulai'yi satmak üzere. İngiliz devi Chelsea, 20 yaşındaki merkez orta saha için Karadeniz devinin kapısını çaldı ve beklentileri sordu. Fırtına kapıyı 35 milyon euro'dan açtı. Pazarlıklar sürüyor. Premier Lig ekibinin Oulai'yi alıp bir yıllığına Strasbourg'a kiralayacağı dile getirildi. 1.73 boyundaki futbolcu Fırtına ile çıktığı 28 maçta 2 gol, 4 asist üretti.