CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da kanat, 10 numara ve forvet transferleri ön planda yer alırken savunma hattı için de sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalya'dan gelen haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer için yaptığı teklifi yeniden düzenledi. İşte detaylar...

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 15:33
Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

Transfer döneminde Burnley'den kiralık olarak Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

Kanat, 10 numara ve santrfor bölgelerine transfer yapması beklenen sarı-kırmızılıların gündemine bu kez sürpriz bir stoper gelişmesi geldi.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

ROTA İTALYA'YA ÇEVRİLDİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Savunma hattına önemli bir takviye yapmak için harekete geçen Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

BREMER'E İLGİ SÜRÜYOR

Sarı-kırmzılıların, Juventus'ta forma giyen Gleison Bremer'e ilgisini sürdürdüğü ve yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

8 MİLYON EURO'LUK MAAŞ TEKLİFİ

Haberde, Galatasaray'ın deneyimli savunmacıya yıllık net 8 milyon euro maaş teklif ettiği, bu rakamın oyuncunun Juventus'ta kazandığı ücretin yaklaşık 2 milyon euro üzerinde olduğu aktarıldı.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

İddiaya göre Bremer, Galatasaray'ın teklifini henüz kabul etmedi.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

BREMER KAPIYI KAPATMADI: TRANSFERE YEŞİL IŞIK!

Ancak Brezilyalı savunmacının transfere kapıyı tamamen kapatmaması, sarı-kırmızılı yönetimin umutlarını artırdı.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU

Haberde, Juventus'un daha önce Bremer'in Türkiye veya Avrupa'nın ikinci plandaki liglerine transfer olmayı düşünmediğine inandığı, ancak oyuncunun yaklaşımındaki değişikliğin İtalyan ekibini de olası bir ayrılığa karşı hazırlık yapmaya ittiği ifade edildi.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

SEZON PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maçta forma giyen Bremer, 4 gol ve 3 asistlik katkı sergiledi.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

51.3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU

Serie A ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı, 22/23 sezonunda Torino'dan Juventus'a 51.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı

İŞTE O HABER

G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı!
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi!
DİĞER
Cüneyt Arkın'ın "Düşündükçe ağlıyorum" dediği o büyük sır ne? Yeşilçam efsanesinin gerçekleri ortaya çıktı!
CHP’de bölünme günü! Özgür Özel'den "veda" mesajı: Yeni partimizi kuruyoruz
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'da flaş Lemina gelişmesi!
G.Saray'a Foden için beklenmeyen engel!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı! F.Bahçe'den Melih Mahmutoğlu kararı! 16:22
İşte Trabzonspor'un hazırlık maçları! İşte Trabzonspor'un hazırlık maçları! 16:18
Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi sürdü Beşiktaş'ta Midtjylland mesaisi sürdü 15:40
G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! 15:33
Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! 15:20
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! 14:43
Daha Eski
Canlı yayında açıklandı! Beşiktaş ve Salah... Canlı yayında açıklandı! Beşiktaş ve Salah... 14:31
F.Bahçe-G. Zabrze skorunu tahmin etti! F.Bahçe-G. Zabrze skorunu tahmin etti! 14:21
Thun-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? Thun-Dinamo Zagreb maçı saat kaçta? 14:21
G.Saray'da flaş Lemina gelişmesi! G.Saray'da flaş Lemina gelişmesi! 14:14
AGF Aarhus-Lech Poznan maçı hangi kanalda? AGF Aarhus-Lech Poznan maçı hangi kanalda? 13:30
Sabah-KuPS Kuopio maçı ayrıntıları! Sabah-KuPS Kuopio maçı ayrıntıları! 13:21