Galatasaray'dan Bremer'e akıl çelen teklif! Yeşil ışık yaktı
Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'da kanat, 10 numara ve forvet transferleri ön planda yer alırken savunma hattı için de sürpriz bir isim gündeme geldi. İtalya'dan gelen haberlere göre sarı-kırmızılı yönetim, Juventus'un Brezilyalı stoperi Bremer için yaptığı teklifi yeniden düzenledi. İşte detaylar...
Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 15:33
Transfer döneminde Burnley'den kiralık olarak Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Kanat, 10 numara ve santrfor bölgelerine transfer yapması beklenen sarı-kırmızılıların gündemine bu kez sürpriz bir stoper gelişmesi geldi.
ROTA İTALYA'YA ÇEVRİLDİ
La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre Galatasaray, Savunma hattına önemli bir takviye yapmak için harekete geçen Galatasaray, rotayı İtalya'ya çevirdi.
BREMER'E İLGİ SÜRÜYOR
Sarı-kırmzılıların, Juventus'ta forma giyen Gleison Bremer'e ilgisini sürdürdüğü ve yeni bir teklif yaptığı öne sürüldü.
8 MİLYON EURO'LUK MAAŞ TEKLİFİ
Haberde, Galatasaray'ın deneyimli savunmacıya yıllık net 8 milyon euro maaş teklif ettiği, bu rakamın oyuncunun Juventus'ta kazandığı ücretin yaklaşık 2 milyon euro üzerinde olduğu aktarıldı.
İddiaya göre Bremer, Galatasaray'ın teklifini henüz kabul etmedi.
BREMER KAPIYI KAPATMADI: TRANSFERE YEŞİL IŞIK!
Ancak Brezilyalı savunmacının transfere kapıyı tamamen kapatmaması, sarı-kırmızılı yönetimin umutlarını artırdı.
TÜRKİYE'YE TRANSFER OLMAYACAĞI DÜŞÜNÜLÜYORDU
Haberde, Juventus'un daha önce Bremer'in Türkiye veya Avrupa'nın ikinci plandaki liglerine transfer olmayı düşünmediğine inandığı, ancak oyuncunun yaklaşımındaki değişikliğin İtalyan ekibini de olası bir ayrılığa karşı hazırlık yapmaya ittiği ifade edildi.
SEZON PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezon Juventus formasıyla 31 maçta forma giyen Bremer, 4 gol ve 3 asistlik katkı sergiledi.
51.3 MİLYON EURO'YA TRANSFER OLMUŞTU
Serie A ekibiyle 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki Brezilyalı, 22/23 sezonunda Torino'dan Juventus'a 51.3 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.