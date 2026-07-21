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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı AGF Aarhus ile Lech Poznan arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Jakob Poulsen yönetimindeki Danimarka temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Niels Frederiksen'in ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte AGF Aarhus-Lech Poznan maç bilgileri!

AGF Aarhus-Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki AGF Aarhus-Lech Poznan maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

AGF Aarhus-Lech Poznan MAÇI SAAT KAÇTA?

Ceres Park'ın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak.

AGF Aarhus-Lech Poznan MAÇI HANGİ KANALDA?

AGF Aarhus-Lech Poznan maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

AGF Aarhus-Lech Poznan MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AGF Aarhus: Christiansen; Molgaard, Tingager, Kahl; Links, Knudsen, Arnstad, Andersen; Jorgensen, Bech; Bogere

Lech Poznan: Lis; Pereira, Yegbe, Skrzypczak, Gumny; Kozubal, Rodriguez; Walemark, Palma, Murawski; Ishak