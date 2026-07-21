CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi AGF Aarhus-Lech Poznan maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda?

AGF Aarhus-Lech Poznan maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Danimarka temsilcisi AGF Aarhus ile Polonya ekibi Lech Poznan kozlarını paylaşacak. Teknik direktör Jakob Poulsen yönetimindeki ev sahibi ekip, ilk maçta avantajlı bir skor alarak rövanşa moralli çıkmayı hedeflerken, Niels Frederiksen'in çalıştırdığı Lech Poznan ise son dönemde yakaladığı Avrupa ivmesini sürdürmenin hesaplarını yapıyor. Dev eşleşme öncesinde futbolseverler maçın tarihi, saati, yayın bilgileri ve iki takımın son durumunu merak ediyor. İşte AGF Aarhus-Lech Poznan maçının detayları!

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 21 Temmuz 2026 13:30
AGF Aarhus-Lech Poznan maçı ne zaman? Saat kaçta başlayacak? Hangi kanalda?

AGF Aarhus-Lech Poznan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Eleme Turu heyecanı AGF Aarhus ile Lech Poznan arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam ediyor. Jakob Poulsen yönetimindeki Danimarka temsilcisi, saha ve seyirci avantajını kullanarak rövanş öncesinde skor üstünlüğünü elde etmeyi amaçlıyor. Niels Frederiksen'in ekibi ise ilk eleme turunda yakaladığı başarılı performansı bu zorlu deplasmana da taşımak istiyor. İki takımın üst tura yükselme yolunda büyük önem taşıyan karşılaşması öncesinde maça ilişkin tüm ayrıntıları haberimizde derledik. İşte AGF Aarhus-Lech Poznan maç bilgileri!

AGF Aarhus-Lech Poznan MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu ilk karşılaşması kapsamındaki AGF Aarhus-Lech Poznan maçı, 21 Temmuz Salı günü oynanacak.

AGF Aarhus-Lech Poznan MAÇI SAAT KAÇTA?

Ceres Park'ın ev sahipliği yapacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye saati ile (TSİ) 20.00'de başlayacak.

AGF Aarhus-Lech Poznan MAÇI HANGİ KANALDA?

AGF Aarhus-Lech Poznan maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

AGF Aarhus-Lech Poznan MAÇI MUHTEMEL 11'LER

AGF Aarhus: Christiansen; Molgaard, Tingager, Kahl; Links, Knudsen, Arnstad, Andersen; Jorgensen, Bech; Bogere

Lech Poznan: Lis; Pereira, Yegbe, Skrzypczak, Gumny; Kozubal, Rodriguez; Walemark, Palma, Murawski; Ishak

ASpor CANLI YAYIN

Fernandes'ten yeşil ışık! Transferdeki şartı...
G.Saray'dan Leao hamlesi!
DİĞER
Hakan Çalhanoğlu'nun eşinden sert paylaşım!
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği: Sanchez'e tebrik, Letonya'ya güvenlik mesajı! Gazze'deki Dünya Kupası sevinci vurgusu
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi!
Beşiktaş'tan Salah'a ültimatom!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe Kadıköy'de tek golle güldü! F.Bahçe Kadıköy'de tek golle güldü! 01:10
İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması! İsmail Kartal'dan Nathan Ake açıklaması! 01:10
G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! G.Saray'da 30 milyon euro'luk ayrılık planı! 01:10
G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! G.Saray'dan Juve'nin yıldızına dev teklif! 01:10
G.Saray Lemina'nın sözleşmesini uzattı! G.Saray Lemina'nın sözleşmesini uzattı! 01:10
F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! F.Bahçe'ye transferde Watkins müjdesi! 01:10
Daha Eski
Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! Beşiktaş'ta yıldız isim sakatlandı! 01:10
G.Saray'a Foden için beklenmeyen engel! G.Saray'a Foden için beklenmeyen engel! 01:10
F.Bahçe'de ayrılık çanları! Sözleşme feshi... F.Bahçe'de ayrılık çanları! Sözleşme feshi... 01:10
Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! Altay Bayındır için flaş Beşiktaş iddiası! 01:10
G.Saray'da 2 ayrılık birden! G.Saray'da 2 ayrılık birden! 01:10
Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! Beşiktaş UEFA'ya kadrosunu bildirdi! 01:10