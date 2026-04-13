Fırtına Avrupa'ya

Türk futboluna Avrupa'da birçok gurur yaşatan Trabzonspor, yeniden o büyük sahneye dönmeye hazırlanıyor. Bir sezonluk aranın ardından gelecek sezon Avrupa arenasında yeniden mücadele edecek olan Trabzonspor, Avrupa Ligi yolunda avantajlı görünüyor. Fırtına bir yandan da Şampiyonlar Ligi yarışındaki iddiasını devam ettiriyor. Ancak Avrupa Ligi'ne daha yakın olan bordo-mavililerin önünde iki farklı senaryoyla Play-Off turu biletini cebine koyma şansı duruyor

İKİ ÖNEMLİ YOL

Trabzonspor, Avrupa Ligi'nde gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor. Karadeniz devinin Avrupa Ligi'ne Play-Off turundan katılabilmesi için önünde iki yol bulunuyor. İlk ve en kestirme rota; Fatih Tekke ve öğrencilerinin Türkiye Kupası'nı müzesine götürmek olacak. Eğer kupa Galatasaray ya da Fenerbahçe'nin ellerinde yükselir ve bu takımlar ilk 2 sırada yer alırsa, Fırtına'nın ligi 3. sırada tamamlaması da Avrupa Ligi Play-Off biletini kapması için yeterli olacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ BİTMEDİ

Alanyaspor deplasmanında puan kaybı yaşayan Trabzonspor'un 2. sıradaki Fenerbahçe ile puan farkı 2'ye açılsa da zirvedeki yarış sürüyor. Bordo-mavililer, ligde kalan 5 maçını kazanarak ilk 2 sıra için iddiasını korumayı amaçlıyor. Fırtına, Şampiyonlar Ligi umutlarını halen daha güçlü şekilde koruyor.

KONFERANS LİGİ KESİNLEŞTİ

Ülkemizi Avrupa'da temsil etmek için geri sayıma geçen Trabzonspor, eğer Avrupa Ligi'ne Play- Off etabından giderse sadece tek bir eleme turu oynayacak. Trabzonspor bu turda takılırsa; yoluna Konferans Ligi grup aşamasından devam edecek. Fırtına'nın Avrupa'da devam etmesi garanti!

ÖNEMLİ RAKİPLER GELECEK

Avrupa Ligi'ne Play- Off'tan giriş yapılırsa Trabzonspor'u kimler bekliyor? Ajax, Olympiakos, Braga ve RB Salzburg gibi muhtemel rakipler öne çıkıyor. Diğer muhtemel rakipler ise şu şekilde: Celtic, Ferencvaros, Viktoria Plzen, Midtjylland, Shamrock Rovers, KuPS Kuopio, Hapoel Be'er Sheva ve Drita.