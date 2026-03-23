Edvin Austbo sesleri

Trabzonspor’un, Norveç Eliteserien Ligi ekibi Viking’in 20 yaşındaki sol kanadı Edvin Austbo için harekete geçtiği öne sürüldü. Austbo devre arasında da istendi.
Gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayan Trabzonspor ile ilgili yeni isimler gündeme geliyor. Transferfeed'de yer alan habere göre, bordo-mavili ekibin bu isimler arasında yer alan sol kanat Edvin Austbo'nun transferi için yaz transfer döneminde yeniden harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Haberde ayrıca ara transfer döneminde Trabzonspor'un Viking'e 15 milyon euro'yu bulan bonservis bedeli teklif ettiği ancak Norveç ekibinin bu teklifi kabul etmediği de aktarıldı. Geçtiğimiz sezonu Bodo/Glimt'in önünde Norveç Ligi'nde şampiyon tamamlayan Viking'de 20 yaşındaki Austbo, 34 maça çıkarken kaydettiği 9 gol ve 8 asistle önemli rol oynamıştı. Sağ kanatta da oynayabilen 1.72 boyundaki futbolcunun kulübü ile sözleşmesi 2028'de sona erecek.