TFF’ye tam destek

Kulüpler Birliği Vakfı, Süper Lig naklen yayın gelirlerinde şampiyon olan kulüplere verilen payın eşit olarak tüm kulüplere dağıtılması için oy çokluğuyla karar aldı ve Futbol Federasyonu'na başvuru yaptı. Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bu karara Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı çıktığını söyledi. Başkan Doğan, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e de sitem etti ve "Bizim bir grubumuz var. Galatasaray Başkanı bu grupta bir görüş belirtti ama 3-4 saat sonra tüm basın mensupları beni arayıp bu görüşü sormaya başladı. Bu grupta yazılan şeylerin noktası noktasına basına aktarılmasının hoş bir şey olduğunu düşünmüyorum" dedi. A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan'ın açıklamaları şöyle:

SADECE 3 BÜYÜK KULÜP KARŞI ÇIKTI

"Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Anadolu kulüplerinin başkanlarının bu konuda talepleri oldu ve hemen oylamaya çıkardık. Bunlar bir şekilde basına sızdırıldı. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe toplantıda buna karşı çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdiğimiz yazıda Anadolu kulüplerinin tamamı, Trabzonspor ve diğer şampiyon kulüp Başakşehir'in destek verdiğini; Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin karşı çıktığını belirttik. Toplantıda 3 kulübün yöneticilerine de durumu anlattık ve yazının yazılma şeklini bu şekilde olacağının onayını onlardan da aldık ve yazıyı Türkiye Futbol Federasyonu'na gönderdik." Sonuçta son kararı verecek olan Türkiye Futbol Federasyonu'dur."

55-60 MİLYON TL'LİK DESTEK OLUR

"Anadolu kulüplerinin çok ciddi mali sıkıntıları var. Hepsiyle konuşuyoruz. Hepsi, şehrinin takımını bir yere getirmek için bunlara katlanıyor. Anadolu kulüplerinin tamamına tahminimce yıllık 55-60 milyon TL civarında bir destek olacaktır. Onlar için önemli bir para."

TRABZON OLARAK OLUMLU BAKIYORUZ

"Trabzonspor başkanı olarak görüşüm; bence gayet olumlu. Anadolu kulüplerinin önemli sıkıntıları var ve birilerinin bu sıkıntılara yardımcı olması gerekiyor. Bu ligin marka değeri için Anadolu kulüplerinin çok daha iyi olması gerekiyor. Sayın Federasyon Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve yönetimine teşekkür ederim. Kararı, Anadolu kulüpleri için çok olumlu buluyorum."

GRUPTA YAZILANLARIN AKTARILMASI HOŞ DEĞİL

"Her kulübün görüşüne saygılıyız. Galatasaray Başkanı da bir görüş belirtti ki bu da doğal hakkıdır. Kulübünün çıkarlarını düşünmek durumundadır. Bizim bir grubumuz var. Galatasaray Başkanı bu grupta bir görüş belirtti ama 3-4 saat sonra tüm basın mensupları beni arayıp bu görüşü sormaya başladı. Tabii aklımızdan bazı şeyler geçiyor ama her aklımıza geleni de söylememek lazım. Bu grupta yazılan şeylerin noktası noktasına basına aktarılmasının hoş bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü orada büyük camiaları temsil ediyoruz. Bunun sızdırıldığı açık ve net."

SON KARAR TFF'NİN

"Kulüpler Birliği olarak, Galatasaray'ın başvurusu kabul edilirse ya da Tahkim Kurulu'ndan olumsuz bir karar çıkarsa yeni bir tavrınız olur mu?" sorusunu "Bu kararı alırken, imza atanlar ve atmayanlar şeklinde TFF'ye gönderdik. Her kulübün görüşüne saygılıyız. Bu konularda son karar Futbol Federasyonu'nundur. 4 büyük kulüp bir şekilde bu kaybedilen parayı sponsorluklarla bulabilir. Yine burada Trabzonspor bu kadar kolay sponsor bulamayabilir" yanıtını verdi.