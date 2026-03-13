Hazırlıklar sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın akşam karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Bordomavili futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık idmanı yaptı. Son bölümde de taktik çalışma gerçekleştirildi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
