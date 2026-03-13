CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Hazırlıklar sürüyor

Hazırlıklar sürüyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor ile yarın akşam karşılaşacak Trabzonspor'da hazırlıklar devam ediyor. Fatih Tekke yönetiminde yapılan antrenman ısınma çalışmalarıyla başladı. Bordomavili futbolcular ısınmanın ardından 5'e 2 ve dayanıklılık idmanı yaptı. Son bölümde de taktik çalışma gerçekleştirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
Hazırlıklar sürüyor
