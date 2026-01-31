Trabzonspor'da Renato Nhaga ısrarı!

Oulai , Batagov, Augusto, Pina gibi genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katıp, transferde farklı bir rota çizen Trabzonspor'un pek çok futbolcusuna Avrupa'dan talipler var. Bordo-mavililer, yeni genç yıldız adayları için de takipte. Keşfedilen son isim Portekiz'den. Casa Pia forması giyen Renato Nhaga'yı bir süredir izleyen ve oyuncuda ciddi bir potansiyel gören Trabzonspor'un profesyonelleri, kolları sıvadı. 2007 doğumlu orta saha için plan belli. Karadeniz devi, 18 yaşındaki Nhaga'nın transferini gerçekleştirip, yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık olarak sezon sonuna kadar kulübünde oynamasını düşünüyor.

6 VE 8 NUMARADA GÖREV YAPABİLİYOR

Gine Bissau'lu oyuncu orta sahanın merkezinde 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor. Genç yaşına rağmen 6 kez milli formayı terleten Nhaga, bu sezon Casa Pia'da 21 maçta oynadı. 2 gol atarken, 1 de asist yaptı. Karadeniz devinin genç oyuncunun kulübüyle temasa geçtiği ve olumlu dönüş aldığı, transferin gerçekleşmesi halinde Nhaga'nın sezon sonuna kadar Casa Pia'da kiralık olarak kalmasının planlandığı ifade ediliyor. Piyasa değeri 1 milyon euro olan ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha, fizik gücü, dribbling yeteneği ve baskı altında oyunu iki yönlü oynayabiliyor.