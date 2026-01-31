CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da Renato Nhaga ısrarı!

Trabzonspor'da Renato Nhaga ısrarı!

Casa Pia forması giyen Renato Nhaga’yı bir süredir izleyen ve oyuncuda ciddi bir potansiyel gören Trabzonspor yönetimi bu transfer için resmi girişimlere başladı. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2026 Cumartesi 06:51
Trabzonspor'da Renato Nhaga ısrarı!

Oulai , Batagov, Augusto, Pina gibi genç ve potansiyelli oyuncuları kadrosuna katıp, transferde farklı bir rota çizen Trabzonspor'un pek çok futbolcusuna Avrupa'dan talipler var. Bordo-mavililer, yeni genç yıldız adayları için de takipte. Keşfedilen son isim Portekiz'den. Casa Pia forması giyen Renato Nhaga'yı bir süredir izleyen ve oyuncuda ciddi bir potansiyel gören Trabzonspor'un profesyonelleri, kolları sıvadı. 2007 doğumlu orta saha için plan belli. Karadeniz devi, 18 yaşındaki Nhaga'nın transferini gerçekleştirip, yabancı kontenjanı dolu olduğu için kiralık olarak sezon sonuna kadar kulübünde oynamasını düşünüyor.

6 VE 8 NUMARADA GÖREV YAPABİLİYOR

Gine Bissau'lu oyuncu orta sahanın merkezinde 6 ve 8 numara pozisyonlarında görev yapıyor. Genç yaşına rağmen 6 kez milli formayı terleten Nhaga, bu sezon Casa Pia'da 21 maçta oynadı. 2 gol atarken, 1 de asist yaptı. Karadeniz devinin genç oyuncunun kulübüyle temasa geçtiği ve olumlu dönüş aldığı, transferin gerçekleşmesi halinde Nhaga'nın sezon sonuna kadar Casa Pia'da kiralık olarak kalmasının planlandığı ifade ediliyor. Piyasa değeri 1 milyon euro olan ve kulübüyle 2028'e kadar sözleşmesi bulunan genç orta saha, fizik gücü, dribbling yeteneği ve baskı altında oyunu iki yönlü oynayabiliyor.

Kante kulübüne rest çekti!
Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları
DİĞER
Florya’da parladı, Beşiktaş’a gidiyor! Galatasaray’ın eski yıldızı için hamle...
Bazı bakanlıklara atama kararları Resmi Gazete'de! Başkan Erdoğan imzaladı: 13 ilin müftüsü değişti
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi!
Damien Comolli'den G.Saray sözleri!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları Cherif imzayı atıyor! İşte sözleşme detayları 01:11
Fenerbahçe'de Lookman tamam! Fenerbahçe'de Lookman tamam! 01:10
Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik Fatih Tekke: 3 puanı hak etmiştik 01:10
F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! F.Bahçe'den sürpriz transfer hamlesi! 01:10
Fırtına fırsat tepti! Fırtına fırsat tepti! 01:10
Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! Kristjan Asllani resmen Beşiktaş'ta! 01:10
Daha Eski
Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! Trabzonspor ikinci penaltısını kazandı! 01:10
Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü! Fenerbahçe'ye Arjantinli golcü! 01:10
Samsunspor uzatmalarda kazandı! Samsunspor uzatmalarda kazandı! 01:10
Ünlü gazeteci duyurdu! İşte Duran'ın yeni takımı Ünlü gazeteci duyurdu! İşte Duran'ın yeni takımı 01:10
Trabzonspor'dan açıklama! Taşlı saldırı... Trabzonspor'dan açıklama! Taşlı saldırı... 01:10
F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! F.Bahçe'de ayrılık resmen açıklandı! 01:10