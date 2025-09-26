Augusto 11’e geri dönüyor

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Teknik direktör Fatih Tekke, Karagümrük karşılaşmasında sürpriz bir hamleye hazırlanıyor. Tekke'nin Olaigbe ve Zubkov'un düşen formları, Muçi'nin ise ortaya koyduğu düşük performans sonrasında Felipe Augusto'yu yeniden ilk 11'e alacağı belirtiliyor. Kasımpaşa, Antalya ve Samsun maçlarına ilk 11'de başlayan; Kocaeli, F.Bahçe ve G.Antep FK sınavlarında ise sonradan giren Brezilyalı hücumcunun Karagümrük mücadelesinde tekrar ilk 11'de yer alması gündemde.