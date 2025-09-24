CANLI SKOR ANA SAYFA
Oleksandr Zubkov bekleniyor!

Geçen sezon devre arasında gelmesine rağmen ligde 15 maçta 6 gol atan, kupada önemli katkılar sunan Ukraynalı sağ kanat, bu dönem ise beklentilerin gerisinde kaldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Eylül 2025 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'un geçen sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Oleksandr Zubkov, bu sezon beklenenin uzağında sezona başladı. Geçen sezon ara transferde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen ve ligin ikinci yarısında Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda takımına büyük katkı sağlayan 29 yaşındaki sağ kanat, bu sezon ise eski performansını aratıyor. Trabzonspor'da geçen sezon ligde 15 maçta 941 dakika sahada kalan Ukraynalı yıldız, 6 kez rakip fileleri havalandırdı. Bordo-mavililer, bu oyuncunun fileleri sarstığı karşılaşmalarda 10 puanı hanesine yazdırdı.

GOLSÜZ DÖNEMİ

Geçen sezon gol yollarında etkili olan Ukraynalı oyuncu, bu sezon ise skor anlamında bekleneni veremedi. Ligin ilk 6 haftasında skor katkısı veremeyen Zubkov, son maçlarda da teknik direktör Fatih Tekke'nin kenara aldığı isimlerin başında geldi.

BU SEZON HENÜZ 90 DAKİKASI YOK

Oleksandr Zubkov, bu sezon ligin ilk 6 haftalık bölümünde tüm maçlarda forma giymesine karşın hiçbir karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kalamadı. Sırasıyla Kocaelispor (77), Kasımpaşa (25), Antalyaspor (84), Samsunspor (82), Fenerbahçe (60), Gaziantep FK (78) dakika görev yapan Zubkov, 406 dakika forma giyebildi. Sadece üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiği için Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayamayan Zubkov, diğer maçlarda ise 90 dakikayı tamamlayamadı.

KUPADA FİNALE TAŞIMIŞTI

Ukraynalı oyuncu, geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta forma giyerken 2 kritik gol atarak takımını finale taşımıştı. Zubkov, Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağlayarak yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı. Bordomavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
