Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'dan Onana bombası! Manchester United ile anlaşma tamam

Trabzonspor, Manchester United'ın Kamerunlu kalecisi Andre Onana için İngiliz kulübüyle sözlü anlaşmaya vardı. İşte detaylar... | Son dakika TS transfer haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 17:18 Güncelleme Tarihi: 06 Eylül 2025 Cumartesi 17:32
Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrasında kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona yaklaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre bordo-mavili ekip ile Manchester United arasında Kamerunlu kalecinin kiralık transferi konusunda sözlü anlaşma sağlandı. Haberde transferin resmiyete kavuşması için Onana'nın son kararını vermesinin beklendiği aktarıldı.

