Trabzonspor'dan Onana bombası! Manchester United ile anlaşma tamam

Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transferi sonrasında kaleci arayışlarını sürdüren Trabzonspor, Andre Onana transferinde mutlu sona yaklaştı. İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre bordo-mavili ekip ile Manchester United arasında Kamerunlu kalecinin kiralık transferi konusunda sözlü anlaşma sağlandı. Haberde transferin resmiyete kavuşması için Onana'nın son kararını vermesinin beklendiği aktarıldı.