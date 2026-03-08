CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Almanya Bundesliga CANLI | Union Berlin-Werder Bremen maçı ne zaman? Bundesliga maçı izle!

CANLI | Union Berlin-Werder Bremen maçı ne zaman? Bundesliga maçı izle!

Union Berlin - Werder Bremen maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Bundesliga’da düşme hattından uzaklaşmak isteyen Werder Bremen, Stadion An der Alten Försterei deplasmanında galibiyet arıyor. 8 Mart 2026 Pazar günü oynanacak kritik maçın canlı yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri haberimizde.

Almanya Bundesliga Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 12:37
CANLI | Union Berlin-Werder Bremen maçı ne zaman? Bundesliga maçı izle!

Union Berlin-Werder Bremen maçı canlı anlatım!

Almanya Bundesliga'da haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Union Berlin ile Werder Bremen karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Berlin'deki Stadion An der Alten Försterei'de gerçekleşecek. Ev sahibi Union Berlin, geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetin ardından taraftarı önünde yeniden çıkış yakalamak istiyor. "Die Eisernen" lakaplı ekip, sahasında kazanarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Konuk ekip Werder Bremen ise küme düşme hattından uzaklaşmak için kritik bir mücadeleye çıkacak. "Die Werderaner", bu sezon ilk kez üst üste iki galibiyet alarak moral bulmayı ve ligde rahat bir nefes almayı amaçlıyor. Bundesliga'da alt sıraları yakından ilgilendiren bu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

UNION BERLIN - WERDER BREMEN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Union Berlin-Werder Bremen maçı bugün saat 19:30'da başlayacak.

UNION BERLIN - WERDER BREMEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Union Berlin ile Werder Bremen arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

UNION BERLIN - WERDER BREMEN MAÇI CANLI TAKİP ET

ASpor CANLI YAYIN

Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı"
Özbek'ten futbolculara büyük müjde!
DİĞER
Usta oyuncu Parla Şenol yıllar sonra anlattı: O sette ukalaca davrandım rolüm devam ettirilmedi, pişmanım!
CANLI | ABD-İsrail-İran savaşında dokuzuncu gün! Tahran'da petrol tesisleri vuruldu | Hamaney'in halefi seçildi
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları
"Mourinho'yu Edson için ben ikna ettim!"
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği G.Saray'dan "Kadınlar Günü" etkinliği 12:57
Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 Lens - Metz maçı bilgileri | Ligue 1 12:54
Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! Union Berlin-Werder Bremen maçı detayları! 12:37
G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! G.Saray-Liverpool maçının hakemi belli oldu! 12:20
St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı bilgileri 12:15
İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! İşte F.Bahçe-Samsunspor maçının VAR'ı! 12:12
Daha Eski
İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları İşte dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları 12:05
Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı bilgileri Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı bilgileri 11:50
Boluspor-Iğdır FK maçı bilgileri | TFF 1. Lig Boluspor-Iğdır FK maçı bilgileri | TFF 1. Lig 11:36
Adem Bona'lı Philadelphia kaybetti! Adem Bona'lı Philadelphia kaybetti! 11:21
Avustralya'da kazanan George Russell Avustralya'da kazanan George Russell 11:20
Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı" Almanlar Sane'yi yerden yere vurdu! "Daha önce atılmalıydı" 10:31