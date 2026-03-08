Dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncuları açıklandı!

CANLI SKOR ANA SAYFA
CIES Futbol Gözlemevi, 5 büyük lig dışında oynayan dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncularını açıkladı. Listede Türk futbolseverlerin Trendyol Süper Lig'den tanıdığı isimler de yer aldı. İşte detaylar...

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 12:05
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
CIES Futbol Gözlemevi, 2025 yılında 5 büyük lig dışındaki liglerde forma giyen dünyanın en iyi 20 yaş altı oyuncularını açıkladı. CIES tarafından yayınlanan rapor, oyuncuları mevkilerine göre kategorize ederken listede Trendyol Süper Lig'de forma giyen/giymiş isimler de yer aldı. İşte kategoriler ve listede yer alan tanıdık oyuncular...

STOPERLER

Beşiktaş'ın 19 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, çok yönlü stoperler listesinde birinci sırada yer aldı. Yasin, hem savunmada hem hücumda etkili istatistikleriyle dikkat çekti.

Sezon başında 22 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'den Al-Hilal'e transfer olan Yusuf Akçiçek ise ikili mücadelesi en iyi stoperler kategorisinde ikinci oldu. Yusuf, birinciliği RB Salzburg'dan Joane Gadou'ya kaptırdı.

Topla oynayan stoperler listesinde ise RAMS Başakşehir'den Hamza Güreler, beşinci sırada yer aldı.

ORTA SAHALAR

Galatasaray'ın ara transfer döneminde renklerine bağladığı Renato Nhaga, 2025 yılında Casa Pia forması giyerken ulaştığı istatistikler ile en iyi oyun kurucu orta sahalar listesine onuncu sıradan dahil oldu.

Trabzonspor'un genç yıldızı Christ Inao Oulai ise hücum odaklı orta sahalar listesinde onuncu sırada yer aldı.

Öte yandan diğer kategorilerde (bekler, kanat oyuncuları ve santrforlar) Trendyol Süper Lig'den herhangi bir oyuncunun adı geçmedi.

