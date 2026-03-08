Spor yazarları Beşiktaş-Galatasaray maçını değerlendirdi

İlk yarıda soldan çok etkili bindirmeler yapan Barış Alper Yılmaz, ikinci bölümde çok fazla etkili olamadı. Beşiktaş, ikinci yarıya tahrip gücü yüksek bir futbolla başladı. Oyunu bir anda tek kaleye çevirdiler. Sergen Yalçın, ilk yarıdaki kontrollü oyun anlayışı tutmayınca, ikinci yarıya ön alan baskısı ve şok presle başladı. Savunmayı daha öne çekerek oyunun boyunu kısalttı. Galatasaray ise bu dakikalarda sadece kalesini savundu. Uğurcan Çakır, yaptığı jeneriklik kurtarışlarla oyunu tuttu. Sane'nin Rıdvan Yılmaz'a yaptığı hareket direkt kırmızı kartlıktı. Hakem Ozan Ergün, bu pozisyonu atlayınca, VAR devreye girdi ve Sane, 62'de Galatasaray'ı 10 kişi bıraktı. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra skoru koruma telaşı içine girdi. Okan Buruk, hemen Boey'i oyuna attı.
Derbi, Uğurcan Çakır ile Beşiktaş hücumcuları arasında geçmeye başladı. Uğurcan Çakır, gökyüzünden uçak düşse onu bile kurtaracak kadar mucizevi bir performans ortaya koydu. İlk yarıda bazı kartları (özellikle ayak basmalardaki) atlayan Ozan Ergün, ikinci yarıda ise kart gösterme konusunda işi abarttı. Oyunun ağırlığını kaldıramadı hakem Ozan Ergün! Kötü bir maç yönetti. Galatasaray'ın 10 kişi kaldıktan sonra tek pozisyonu vardı Barış Alper ile yakaladığı... O pozisyonda da Ersin mükemmel bir kurtarış yaptı. Galatasaray, uzun süredir maç kaybetmeyen Beşiktaş'ı Dolmabahçe'de yenerek, şampiyonluk yolunda önündeki en büyük engellerden birini kayıpsız geçti.