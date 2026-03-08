CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

Fenerbahçe mevcut sezonda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Savunma hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Premier Lig'de oynayan o stoper için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

Yeni sezon öncesi Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor.

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

Sezon sonunda kadrosundaki eksiklere yönelik hamleler yapacak sarı lacivertliler, İngiltere'nin Bournemouth takımının stoperi Marcos Senesi'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

İngiliz basınında çıkan haberlerde, sarı-lacivertlilerin Bournemouth ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli savunmacıyı istediği öne sürüldü.

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

28 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'dan birçok kulübün izlediği kaydedildi.

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

Sol stoper olarak forma giyen Senesi, bu sezon 30 resmi maça çıkarken 4 asist yaptı ve 2 bin 555 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

2022'den beri Premier Lig temsilcisi Bournemouth'ta toplamda 119 resmi maça çıkan Arjantinli yıldız, istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

Daha önce 2019- 2022 yıllarında formasını giydiği Feyenoord'da da 116 kez sahaya çıkan tecrübeli defans, Fenerbahçe tarafından yakından izleniyor.

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

Transferde sezon sonunda girişimlerin hız kazanacağı belirtildi.

Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir

22 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ VAR!

1.84 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.

Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı?
Hücum şifresi Talisca! Yokluğunda...
DİĞER
Gasperini Beşiktaş’a gelmesine engel oldu! Roma’dan transfere izin çıkmadı...
İsrail Beyrut'ta otel bombaladı! A Haber ekibi ölümden döndü... "Canımızı zor kurtardık"
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Torreira'dan transfer çağrısı!
Okan Buruk maçın hakemine ne dedi?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Torreira'dan transfer çağrısı! Torreira'dan transfer çağrısı! 01:24
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:22
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? 01:21
Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay cevap! 01:13
Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? Okan Buruk maçın hakemine ne dedi? 01:12
Derbide kazanan G.Saray! Derbide kazanan G.Saray! 01:12
Daha Eski
Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! Okan Buruk'tan maç sonu MHK'ye çağrı! 01:12
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! Sergen Yalçın'dan derbi sonrası hakem ve VAR tepkisi! 01:12
G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! G.Saray'dan Beşiktaş'a flaş gönderme! 01:12
Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu Derbide kazanan Aslan zirvede farkı açtı! İşte güncel puan durumu 01:12
Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! Milli Takım Kuzey İrlanda'yı da devirdi! 01:12
Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! Osimhen, Beşiktaş'a attığı golle rekorunu yineledi! 01:12