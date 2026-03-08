Fenerbahçe aradığı stoperi Premier Lig'de buldu! Sezon sonu bedavaya gelebilir
Fenerbahçe mevcut sezonda Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk iddiasını sürdürürken gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Savunma hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerin, Premier Lig'de oynayan o stoper için harekete geçtiği öne sürüldü. İşte detaylar... (FB SPOR HABERİ)
28 yaşındaki futbolcuyu Avrupa'dan birçok kulübün izlediği kaydedildi.
Sol stoper olarak forma giyen Senesi, bu sezon 30 resmi maça çıkarken 4 asist yaptı ve 2 bin 555 dakika sahada kaldı.
2022'den beri Premier Lig temsilcisi Bournemouth'ta toplamda 119 resmi maça çıkan Arjantinli yıldız, istikrarlı futboluyla dikkat çekiyor.
Daha önce 2019- 2022 yıllarında formasını giydiği Feyenoord'da da 116 kez sahaya çıkan tecrübeli defans, Fenerbahçe tarafından yakından izleniyor.
Transferde sezon sonunda girişimlerin hız kazanacağı belirtildi.
22 MİLYON EURO PİYASA DEĞERİ VAR!
1.84 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 22 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.
