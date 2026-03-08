Fenerbahçe'de Milan Skriniar için önemli gelişme!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Samsunspor'u konuk edecek. Kanarya'da tek hedef bu maçtan galibiyetle ayrılmak. Sarı-lacivertliler kritik maça odaklanırken diğer yandan sakatlığı bulunan futbolcuların durumu teknik heyet tarafından dikkatle takip ediliyor. Kanarya'da bu futbolculardan birisi olan Milan Skriniar ile ilgili önemli gelişmeler söz konusu. Nottingham Forest'la oynanan ilk maçta sakatlanan Skriniar'ın en geç Ramazan Bayramı'ndan sonra takıma döneceği belirtildi. Slovak stoperin özverili bir şekilde çalıştığı ve Beşiktaş derbisinde oynayacağı vurgulandı.