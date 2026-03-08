CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Tottenham Hotspur'ın stadında iftar programı!

Tottenham Hotspur'ın stadında iftar programı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspor'ın stadında iftar yemeği düzenlendi. Stadyumda ezanı, Londrada görev yapan Türk imamlar okudu. İşte o görüntüler...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 09:53
Tottenham Hotspur'ın stadında iftar programı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın stadında yüzlerce kişi Ramazan orucunu açmak için bir araya gelirken ezanı Londra'da görev yapan Türk imamlar okudu. Tottenham Hotspur Vakfı tarafından yapılan paylaşımda, "Gerçekleştirdiğimiz açık iftar etkinliğine ev sahipliği yapmaktan gurur duyduk. Yerel topluluklarımızdaki çeşitliliği kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlik, tüm inançlardan insanları bir araya getirdi; ramazan ayını geçirenler oruçlarını açma fırsatı bulurken, merak edenler de komşularıyla bağlantı kurma imkanı buldu." ifadeleri yer aldı.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER

