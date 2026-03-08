Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı canlı takip et!

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig 25. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Karşılaşma öncesi taraftarlar "Gaziantep FK-Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?" sorularını araştırıyor. Maç, 7 Mart 2026 Cumartesi günü oynanacak ve canlı yayın detayları futbolseverler tarafından merak ediliyor. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ömer Tolga Güldibi yönetecek. Peki, Gaziantep FK - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar FOTOMAÇ.com'da...

GAZİANTEP FK-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Karşılaşma, Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda saat 13.30'da başlayacak.

GAZİANTEP FK-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele beIN Sports 2 kanalında canlı yayınlanacak. Gaziantep FK-Misirli.com.tr Karagümrük maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

GAZİANTEP FK - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI CANLI ANLATIM LİNKİ