Ziraat Türkiye Kupası
Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor - Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Kasımpaşa’yı konuk ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 16.00'da başlayacak kritik maçın yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve hakem Ümit Öztürk yönetimindeki zorlu randevunun tüm detayları haberimizde.

Süper Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 09:49
Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçı canlı takip et...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Tümosan Konyaspor, sahasında Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Maçın başlama saati, yayın kanalı ve muhtemel kadrolar taraftarlar tarafından merak ediliyor. Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa karşılaşmasının tüm detayları haberimizde güncel olarak yer alıyor. Karşılaşma öncesi taraftarlar maçın ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda canlı yayınlanacağını araştırıyor. Muhtemel 11'ler ve diğer maç bilgileri haberimizde derlendi.

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak mücadele bugün saat 16.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ümit Öztürk yönetecek.

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

TÜMOSAN Konyaspor-Kasımpaşa maçı beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak. Tümosan Konyaspor-Kasımpaşa maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

MUHTEMEL 11'LER

Tümosan Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Nagalo, Uğurcan, Arif, Bjorlo, Berkan, Bardhi, Deniz, Olaigbe, Muleka.

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Frimpong, Baldursson, Cafu, Ben Ouanes, İrfan Can, Benedzcyak, Gueye.

TÜMOSAN KONYASPOR-KASIMPAŞA MAÇI CANLI ANLATIM

ASpor CANLI YAYIN

