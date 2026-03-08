Trio ekibi Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, derbinin tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdiler. İşte o yorumlar...