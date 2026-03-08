Trio ekibi Beşiktaş-Galatasaray derbisini değerlendirdi

CANLI SKOR ANA SAYFA
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki dev derbide Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trio ekibi, mücadelenin tartışmalı pozisyonlarını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yorumlar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 09:38
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne oldu. Ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar, rakibini Victor Osimhen'in golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında hata yapmadı. Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, derbinin tartışmalı pozisyonlarını yayıncı kuruluşta değerlendirdiler. İşte o yorumlar...

2. dakikada Murillo'nun Barış Alper'e müdahalesinde kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Bu hareket sarı kart.

Bahattin Duran: Sarı kart bu.

Bülent Yıldırım: Net şekilde sarı kart.

3. dakikada Oh'un Abdülkerim'e müdahalesinde faul kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakemi çok eleştirmiyorum.

Deniz Çoban: Futbolda buna faul çalarsanız, her mücadeleye faul çıkar.

Bülent Yıldırım: Devam kararı daha doğru olurdu.

4. dakikada Olaitan'ın Sallai'ye müdahalesinde devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Sportmenlik dışı davranış var. Hakem yere bakıyor. Hareket sert değil, kontrolsüz değil. Top gittikten sonra rakibe sportmenlik dışı davranış. Tartışmasız sarı kart.

Bahattin Duran: Net sarı kart.

Bülent Yıldırım: Top oyunda değil. Rakibe yönelik. Çelmeyi dışarıda yapsan kavga sebebi. Sarı kart olmalıydı.

5. dakikada Osimhen'in Ersin'e müdahalesi sonrası sarı kart kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Ersin'in diz bölgesine basıp tarayarak aşağı indi Osimhen'in ayağı. Basıp aktarsa kırmızı kart denebilir. Net bir sarı kart.

Deniz Çoban: Osimhen'in hareketi sarı kart. Basmıyor, ayak orada kalmıyor, tarayarak iniyor.

Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

16. dakikada Sallai'nin Orkun'a faulünde sarı kart gerekir mi? Orkun'un itirazına sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: Orkun'a normalde sarı kart ama göstermediniz sarı kartı. Orkun 40 bin seyircisinin önünde hakemi ateşe attı. 'Topu aldım gole gidiyordum, beni düşürdüler, hakem kart göstermedi' diye hakemi şikayete atıyor. Sallai'nin müdahalesi bence de sadece faul.

Bahattin Duran: Orkun'un yaptığı hareketlerden ötürü sarı kart görmesi lazımdı. Orkun'u çağırıp uyarmadı da, tepkisiz kaldı. Sallai'nin faulü de kontrolsüz hareket sınırında, kart göstermemesini eleştirmem.

Bülent Yıldırım: Dakika 16 oldu, kontrol yok. Orkun sizi zor duruma düşürmek için harekete geçti, tepki yok.

20. dakikada Barış Alper'in ceza alanı içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı gerekir mi?

Bahattin Duran: Burada bir ihlal yok. Barış Alper topa basıp dengesini kaybetti. Uduokhai önce topla oynadı, krampona hafif bir temas var. Devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Barış Alper'in topun üzerine basıp dengesini kaybetmesi nedeniyle düşme hareketine girdi. Kaçınılmaz bir temas bu. Uduokhai topa dokundu, Barış'ın düşerken ayağının oraya gelmesi kazara oldu.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru. Hiçbir ihlal yok.

28. dakikada Sane'nin Asllani'ye müdahalesinde sarı kart yeterli mi?

Deniz Çoban: Bu hareket net kırmızı kart. Ayak dizden gergin, ayakta şekil bozukluğu oluştu, diğer ayağı havada. Bedeninin ağırlığı, yakaladığı momentumlu olabildiğince yoğunluk ayağa aktarıldı. VAR niye müdahale etmedi, anlayamadım. VAR mutlaka müdahale etmeliydi. Hem sahada hem VAR'da kırmızı.

Bahattin Duran: Bu hareket, futbol kurallarında kırmızı kartın tam tarifi. Rakibinin sağlığını tehlikeye atacak şekilde bir hareket. Şekil bozukluğu da çok net. VAR müdahalesini de beklerdim. Kırmızı kartla ilgili her türlü element mevcut.

Bülent Yıldırım: Burada yapılan hareketin toplamı, rakibin sağlığı açısından risk, tehlikeli. Kırmızı kart çıkmalıydı. VAR müdahale edip inceleme önermeliydi.

29. dakikada Orkun'un sarı kartında karar doğru mu?

Bahattin Duran: Geç kalınmış bir kart.

Deniz Çoban: Net şekilde sarı kart.

Bülent Yıldırım: Sarı kart kararı doğru.

30. dakikada Murillo'nun Barış Alper'e faulünde sarı kart kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Bu sarı kart tasarruf edilebilirdi. Faulden ötürü değil '2. faulün' diyor. 30. dakikada 2. faul yaptı diye oyuncuya sarı kart gösterilmez.

Bahattin Duran: Hakem '2. faul' işareti yapmasaydı deseydi sarı kart diyebilirdim, hakemi destekleyebilirdim ama jest ve mimiği yapınca 'o 1 bu 2' deyince 'bu 2' o değil.

Bülent Yıldırım: Bu sarı kart olmadı.

31. dakikada Osimhen, Ersin'e engellemede bulundu mu, sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Osimhen riskli bir hareket yaptı. Ersin koşup üstüne gitse faul alırdı. Bu haliyle faul yok.

Deniz Çoban: Osimhen sınırda kaldı. Ersin, o topu arkadaşına atsaydı ve Osimhen durdursaydı, sarı kart göstermemesi doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

43. dakikada Agbadou, Osimhen'in yüzüne müdahalede bulundu mu?

Deniz Çoban: Vurma yok, dokunma var. Faul daha doğru olurdu.

Bahattin Duran: Kontrolsüz darbe yok, bu haliyle bence de sarı kart değil. Sadece faul.

Bülent Yıldırım: Bence de sadece faul.

45+2. dakikada Agbadou-Osimhen mücadelesinde devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Hakem taç gösterdi ama kontrolsüz faul, sarı kart görmeliydi Agbadou.

Deniz Çoban: Sarı kart gerekirdi.

Bülent Yıldırım: Agbadou'ya sarı kart çıkması gerekirdi.

55. dakikada Osimhen'e ikinci sarı kart gerekir mi?

Bahattin Duran: Osimhen faul düdüğünü duydu, devamında hakeme baktı, faul olduğunu hakem işaretinden gördü, buna rağmen topa vurdu. Bu bir vakit geçirme, sportmenlik dışı hareket ve Osimhen, ikinci sarı kartı görmeliydi.

Deniz Çoban: Oyunu geciktirdi Osimhen. Kural kitabına göre düdükten sonra topa vurma sarı kart değildir. Kitapta, 'Hakem oyunu durdurduktan sonra topu taşımak, topa vurmak ve yahut topa bilerek dokunarak çatışmaya sebebiyet vermek, oyunun başlamasına sebebiyet vermek' diye geçiyor. İkinci sarı kart gerekiyor.

Bülent Yıldırım: Düdüğü duydu, hakeme baktı, topa güzel vurup gol attı. Düdükle topa vurma arasında süre farkı var. Düdüğün çalındığı 1-2 saniyede topa vursa, topu sürüyor, düdüğü görüyor, buna rağmen vuruş yapıyor. Osimhen'in 2. sarı karttan ihracı gerekir.

56. dakikada Orkun'un itirazına ikinci sarı kart gerekir mi?

Deniz Çoban: İkinci sarı kart gerekir.

Bahattin Duran: İkinci sarı kart gerekir.

Bülent Yıldırım: İkinci sarı kart gerekir.

60. dakikada VAR uyarısıyla Sane'nin gördüğü kırmızı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Kırmızı kart kararı doğru. Bu kırmızı sahada çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Kırmızı kart kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Kırmızı kart kararı doğru.

70. dakikada Abdülkerim ceza sahası içinde elle oynaması var mı?

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

Torreira'nın Asllani'ye müdahalesinde faul kararı doğru mu, Abdülkerim'in itirazdan gördüğü sarı kartı doğru mu?

Bahattin Duran: Torreira faul yaptı. Abdülkerim'e çıkan kart yanlış.

Deniz Çoban: Faul kararı doğru, Abdülkerim'e çıkan kart yanlış.

Bülent Yıldırım: Bu sarı kart olmadı.

74. dakikada Osimhen'in yüzünü tutup düşen Uduokhai'ye hareketinde devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: Burada faul yok, tespit etmek zor. El yüze gelmiyor, omza geliyor. Dikkatsiz hareket bile değil.

Bahattin Duran: Yüze müdahale yok.

Bülent Yıldırım: Yüze müdahale yok.

75. dakikada Olaitan'ın Sallai'ye bir müdahalesi var mı?

Bahattin Duran: El, yüze geliyor. Sarı kart verilmeliydi.

Deniz Çoban: Hakeme kabahat bulamam. Hakem eleştirisi yapmam burada.

Bülent Yıldırım: Hakem topa odaklı. Bir şey görmedi.

77. dakikada Lemina'ya çıkan sarı kart doğru mu?

Deniz Çoban: Sarı kart doğru.

Bahattin Duran: Sarı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Sarı kart doğru.

