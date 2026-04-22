Ziraat Türkiye Kupası
Haberler İspanya La Liga

Barcelona sahasında Celta Vigo'yu yendi ama sevinemedi!

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo'yu 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşma esnasında yaşanan olaylar ise mücadelenin sonucunun önüne geçti. İşte detaylar...

İspanya La Liga Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2026 01:14
Barcelona sahasında Celta Vigo'yu yendi ama sevinemedi!

İspanya La Liga'nın 32. haftasında Barcelona, sahasında Celta Vigo ile karşılaştı. Katalan temsilcisi, mücadeleyi Lamine Yamal'ın penaltıdan kaydettiği gol ile 1-0 kazandı ve en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 9'a yükseltti.

YAMAL'DAN KORKUTAN SAKATLIK

Barcelona'nın genç yıldızı Yamal, galibiyeti getiren penaltıdan sonra sakatlık geçirdi. Bir süre kendini denemesinin ardından maça devam edemeyeceğini yedek kulübesine bildiren 18 yaşındaki yıldız futbolcu, dakika 45+9'da yerini Roony Bardghji'ye bıraktı. İspanyol basınında servis edilen haberlere göre ilk kontrollerin ardından oyuncunun sol arka adalesinde yırtık olabileceği ve en az 5 hafta sahalardan uzak kalabileceği öne sürüldü.

MAÇA ARA VERİLDİ

Karşılaşmanın ilk yarısında beklenmedik bir duraksama yaşandı. Tribünde kalbi duran bir taraftar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Maç, taraftara yapılan tedaviyi beklerken 8 dakika durduruldu.

Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması!
G.Saray çeyrek finalde elendi!
Süper Lig’in en pahalı 15 genç futbolcusu açıklandı! Zirvenin sahibi belli oldu...
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı: 15 yaş altına sosyal medya yasağı! Kurallara uymayan platformlara ceza kapıda
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti!
Osimhen'den hakeme sert tepki!
Son Dakika
Barça kazandı ama sevinemedi! 01:14
Atletico Madrid deplasmanda kayıp! 01:00
Osimhen'den Günay'a destek paylaşımı! 00:38
Yeni lider M.City! 00:28
Fransa Kupası'nda Nice finalde! 00:15
Bayern Münih durdurulamıyor! 00:07
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! 23:36
"Volkan Hoca ile finale gidebileceğimizi..." 23:34
Barış Alper'den Günay ve derbi açıklamaları! 23:13
Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! 23:12
Erhan Erentürk: Bu maç bizim için çok iyi oldu! 23:04
"Doğru oyunla turu geçeceğimizi biliyorduk" 23:01