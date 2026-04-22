Galatasaray'da Osimhen'den Günay Güvenç için paylaşım!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Sarı-kırmızılılarda alınan 2-0'lık Natura Dünyası Gençlerbirliği mağlubiyetinin faturası tecrübeli kaleci Günay Güvenç'e kesilmiş ve taraftarlar tarafından yoğun tepkilere maruz kalmıştı. Mücadele sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Günay için Victor Osimhen'den destek paylaşımı geldi.

Nijeryalı yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an, bir oyuncuyu tanımlamaz, hatalar futbolun parçasıdır. Bu, onun takıma kattığı emek, bağlılık ve tutkuyu asla gölgeleyemez. Futbol inişleri ve çıkışları olan bir oyundur, asıl önemli olan bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza: Desteğiniz için teşekkür ederiz." notunu düştü.

