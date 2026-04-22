Ziraat Türkiye Kupası
Galatasaray'da Osimhen'den Günay Güvenç için paylaşım!

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-kırmızılı tribünlerin bir kısmından kaleci Günay Güvenç'e tepki geldi. Yaşananların ardından Nijeryalı yıldız Osimhen'den takım arkadaşına destek paylaşımı geldi.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda etti. Sarı-kırmızılılarda alınan 2-0'lık Natura Dünyası Gençlerbirliği mağlubiyetinin faturası tecrübeli kaleci Günay Güvenç'e kesilmiş ve taraftarlar tarafından yoğun tepkilere maruz kalmıştı. Mücadele sonunda gözyaşlarına hakim olamayan Günay için Victor Osimhen'den destek paylaşımı geldi.

Nijeryalı yıldız sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşıma, "Günay Güvenç'in yanındayız. Tek bir an, bir oyuncuyu tanımlamaz, hatalar futbolun parçasıdır. Bu, onun takıma kattığı emek, bağlılık ve tutkuyu asla gölgeleyemez. Futbol inişleri ve çıkışları olan bir oyundur, asıl önemli olan bu anlara nasıl tepki verdiğimiz ve birbirimize nasıl destek olduğumuzdur. Taraftarlarımıza: Desteğiniz için teşekkür ederiz." notunu düştü.

G.Saray çeyrek finalde elendi!
Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması!
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı: 15 yaş altına sosyal medya yasağı! Kurallara uymayan platformlara ceza kapıda
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti!
Osimhen'den hakeme sert tepki!
Fransa Kupası'nda Nice finalde! Fransa Kupası'nda Nice finalde! 00:15
Bayern Münih durdurulamıyor! Bayern Münih durdurulamıyor! 00:07
Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! Volkan Demirel'den flaş Galatasaray tespiti! 23:36
"Volkan Hoca ile finale gidebileceğimizi..." "Volkan Hoca ile finale gidebileceğimizi..." 23:34
Barış Alper'den Günay ve derbi açıklamaları! Barış Alper'den Günay ve derbi açıklamaları! 23:13
Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! Okan Buruk'tan Günay Güvenç açıklaması! 23:12
Daha Eski
Erhan Erentürk: Bu maç bizim için çok iyi oldu! Erhan Erentürk: Bu maç bizim için çok iyi oldu! 23:04
"Doğru oyunla turu geçeceğimizi biliyorduk" "Doğru oyunla turu geçeceğimizi biliyorduk" 23:01
Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! Günay maç sonrası gözyaşlarını tutamadı! 22:57
Osimhen'den hakeme sert tepki! Osimhen'den hakeme sert tepki! 22:53
PSG evinde hata yapmadı! PSG evinde hata yapmadı! 22:35
Usta yorumcudan flaş sözler: Icardı ve Osimhen... Usta yorumcudan flaş sözler: Icardı ve Osimhen... 20:59