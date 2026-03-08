CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Alman basını Sane'yi konuşuyor! Kırmızı kart sonrası sert eleştiri

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Leroy Sane, gördüğü direkt kırmızı kartla maça damga vurdu. Alman basını, direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan yıldız futbolcuyu sert bir şekilde eleştirdi. İşte Sane için atılan manşetler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 10:31 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 10:55
Trendyol Süper Lig'in 25. haftası dev bir derbiye sahne oldu. İki ezeli rakip Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, rakibini 1-0 mağlup ederek şampiyonluk yarışında kritik bir virajı kayıpsız geçmeyi başardı.

Cimbom'a galibiyeti getiren golü 39. dakikada Victor Osimhen kaydetti.

Derbinin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Leroy Sane oldu.

Beşiktaş, Alman yıldızın 20. dakikadaki sert müdahalesi sonrası kırmızı kart beklemiş ancak hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirmişti.

30 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Alman basını, Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı karta geniş yer ayırırken, yıldız futbolcu için sert ifadeler de kullanıldı. İşte atılan manşetler...

SPORT.DE: Leroy Sane, Galatasaray'ın derbi zaferinde asist yaptı ve ardından kırmızı kart gördü

N-TV.DE: Leroy Sane, İstanbul derbisinde kırmızı kart gördü

BILD: Beşiktaş, Sane olayı nedeniyle çok öfkeli

SPOX: Sane daha önce oyundan atılmalıydı! Galibiyet golünün asistini yapmış olsa da İstanbul derbisi Leroy Sane için utanç verici bir şekilde sona erdi

GOAL: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, bir asist, iki şut ve bir kırmızı kartla Beşiktaş derbisinin baş kahramanı oldu

