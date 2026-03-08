Alman basını Sane'yi konuşuyor! Kırmızı kart sonrası sert eleştiri
Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 25. haftasındaki derbide deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Leroy Sane, gördüğü direkt kırmızı kartla maça damga vurdu. Alman basını, direkt kırmızı kartla oyun dışı kalan yıldız futbolcuyu sert bir şekilde eleştirdi. İşte Sane için atılan manşetler... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
08 Mart 2026 Pazar
Derbinin en çok konuşulan isimlerinden biriyse Leroy Sane oldu.
Beşiktaş, Alman yıldızın 20. dakikadaki sert müdahalesi sonrası kırmızı kart beklemiş ancak hakem Ozan Ergün oyunu devam ettirmişti.
30 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda Rıdvan Yılmaz'a yaptığı faul sonrası VAR incelemesinin ardından direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.
Alman basını, Leroy Sane'nin gördüğü kırmızı karta geniş yer ayırırken, yıldız futbolcu için sert ifadeler de kullanıldı. İşte atılan manşetler...
SPORT.DE: Leroy Sane, Galatasaray'ın derbi zaferinde asist yaptı ve ardından kırmızı kart gördü
N-TV.DE: Leroy Sane, İstanbul derbisinde kırmızı kart gördü
BILD: Beşiktaş, Sane olayı nedeniyle çok öfkeli
SPOX: Sane daha önce oyundan atılmalıydı! Galibiyet golünün asistini yapmış olsa da İstanbul derbisi Leroy Sane için utanç verici bir şekilde sona erdi
GOAL: Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane, bir asist, iki şut ve bir kırmızı kartla Beşiktaş derbisinin baş kahramanı oldu
NEWS.DE: Leroy Sane derbi galibiyetinde asist yaptı ve kırmızı kart gördü.
