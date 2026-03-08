CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? TFF 1. Lig’in 29. haftasında Bodrum FK, sahasında Esenler Erokspor’u konuk ediyor. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 20:00'da başlayacak kritik maçın beIN Sports canlı yayın bilgileri, muhtemel 11'leri ve izleme seçenekleri haberimizde.

TFF 1.Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 11:50 Güncelleme Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 11:54
Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bodrum FK - Esenler Erokspor maçı canlı anlatım için tıklayınız...

TFF 1. Lig'in 29. hafta son mücadelesinde Bodrum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geliyor. Mücadele, 7 Mart 2026 Cumartesi günü Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak. Maçın başlama saati ise 16:00 olarak belirlendi. Her iki ekip de ligdeki pozisyonlarını güçlendirmek ve üst sıralarda avantaj sağlamak için sahaya çıkacak. Bodrum FK - Esenler Erokspor mücadelesi, her iki takımın da ligdeki hedefleri açısından kritik öneme sahip. Ev sahibi ekip için kazanmak, üst sıralarda avantaj sağlamak anlamına gelirken, Esenler Erokspor için deplasmanda alınacak bir puan veya galibiyet, ligde konumunu güçlendirmek açısından büyük değer taşıyor. Maç canlı yayın bilgisi ve detayları haberimizde...

SİPAY BODRUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Bodrum FK-Esenler Erokspor TFF 1. Lig mücadelesi bugün saat 20:00'de başlayacak.

BODRUM FK-ESENLER EROKSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor karşılaşması TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak. Sipay Bodrum FK-Esenler Erokspor maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLA

MAÇ ÖN İZLEMESİ

TFF 1. Lig'in kritik 29. hafta mücadelesinde Bodrum FK, sahasında Esenler Erokspor'u ağırlayacak. Bodrum FK, ligde 48 puanla 6. sırada yer alıyor ve üst sıralardaki iddiasını sürdürmek için bu mücadeleden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Son haftalarda istikrarsız bir galibiyet serisi yaşayan Bodrum FK, evinde oynayacağı bu maçla hem moral bulmak hem de ligde avantaj sağlamak istiyor.

Esenler Erokspor ise 59 puanla ligde 2. sırada yer alıyor. Son beş maçında mağlubiyet görmeyen konuk ekip, bugünkü kritik deplasman karşılaşmasını kazanarak liderliğe yaklaşmayı amaçlıyor. İstikrarlı performansı ve güçlü kadrosuyla Esenler Erokspor, Bodrum deplasmanında da üstün bir oyun sergilemeyi planlıyor.

BODRUM FK'NIN EV SAHİBİ AVANTAJI

Bodrum FK, ev sahibi olmanın avantajını kullanarak maça hızlı bir başlangıç yapmayı planlıyor. Taraftar desteği ve teknik direktörün saha içi taktikleriyle, rakibi karşısında ilk dakikalardan itibaren baskı kurarak galibiyet serisini yeniden başlatmayı hedefliyor. Ev sahibi ekip için bu maç, ligde üst sıralara tırmanmak ve play-off iddiasını güçlendirmek açısından büyük önem taşıyor.

ESENLER EROKSPOR'UN DEPLASMAN STRATEJİSİ

Deplasmanda mücadele edecek Esenler Erokspor, son beş maçta aldığı mağlubiyetsiz sonuçların moralini sahaya yansıtacak. Hızlı kontra ataklar ve disiplinli savunma anlayışıyla Bodrum FK karşısında etkili olmayı planlayan konuk ekip, ligde ikinci sıradaki konumunu güçlendirmek ve liderlik yarışında avantaj sağlamak için sahaya çıkacak.

