St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı saat kaçta, hangi kanalda?

St Pauli - Eintracht Frankfurt maçı canlı takip etmek için tıklayınız...

Almanya Bundesliga'da heyecan devam ederken St. Pauli, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen St. Pauli, Pazar günü Millerntor-Stadion'da oynanacak karşılaşmada galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Son haftalarda çıkış yakalayan St. Pauli, ligde son üç sıranın yalnızca bir puan üzerinde yer alıyor. Bu nedenle Frankfurt karşısında alınacak üç puan, takımın ligde kalma yolundaki umutlarını güçlendirebilir. Konuk ekip Eintracht Frankfurt ise Avrupa kupaları potasına yaklaşmak istiyor. "Eagles" lakaplı Frankfurt, ilk altı sırayla arasındaki puan farkını kapatmak için bu deplasmanda galibiyet arayacak. Bundesliga'da hem alt sıraları hem de Avrupa kupaları yarışını yakından ilgilendiren bu mücadele futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

ST PAULI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

St.Pauli-Eintracht Frankfurt maçı, 8 Mart Pazar günü saat 17:30'da oynanacak.

ST PAULI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI HANGİ KANALDA?

St.Pauli ile Eintracht Frankfurt arasındaki Almanya Bundesliga maçı, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11

St Pauli muhtemel ilk 11'i: Vasilj, Wahl, Smith, Ando, Saliakas, Irvine, Sands, Pyrka, Pereira Lage, Fujita, Sinani

Eintracht Frankfurt muhtemel ilk 11'i: Zetterer, Collins, Koch, Amenda, Brown, Doan, Chaïbi, Larsson, Bahoya, Kalimuendo, Burkardt

ST PAULI - EINTRACHT FRANKFURT MAÇI CANLI ANLATIM