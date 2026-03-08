BREST - LE HAVRE CANLI İZLE | Brest - Le Havre maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Brest - Le Havre maçı canlı anlatım için tıklayın...

Fransa Ligue 1'de haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından birinde Brest ile Le Havre karşı karşıya gelecek. Pazar günü oynanacak mücadele, Brest'in evi Stade Francis-Le Blé'de futbolseverlerle buluşacak. Ev sahibi Brest, iç sahadaki formunu sürdürmek istiyor. Geçtiğimiz hafta Metz'i 1-0 mağlup eden Stade Brestois, bu galibiyetle moral bulurken lig tablosunda dokuzuncu sırada yer alıyor. Breton ekibi, taraftarı önünde kazanarak iç sahadaki galibiyet serisini üç maça çıkarmayı hedefliyor. Konuk ekip Le Havre ise zorlu deplasmanda puan arayacak. Normandiya temsilcisi, geçtiğimiz hafta Paris Saint-Germain'e sahasında 1-0 mağlup olmuştu. Ligde şu anda 13. sırada bulunan Le Havre, Brest karşısında sürpriz bir sonuç elde ederek üst sıralara yaklaşmak istiyor. Ligue 1'de orta sıraları yakından ilgilendiren Brest-Le Havre mücadelesi futbolseverler tarafından merakla bekleniyor.

BREST - LE HAVRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Brest-Le Havre maçı, 8 Mart Pazar günü saat 19:15'te oynanacak.

BREST - LE HAVRE MAÇI HANGİ KANALDA?

Brest ile Le Havre arasındaki Fransa Ligue 1 maçı, Bein Sports Max 1 kanalında canlı yayınlanacak.

